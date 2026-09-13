El Yeclano se lleva un empate de un partido marcado por las expulsiones

El Yeclano Deportivo sumó un punto en su visita a la Peña Deportiva (1-1) en un encuentro muy disputado y marcado por las expulsiones. El conjunto del Altiplano fue ganando presencia con el paso de los minutos después de un inicio en el que el cuadro ibicenco tuvo más posesión.

Jorge Borona probó fortuna en un libre directo que obligó a intervenir a Edu Frías, mientras que Parejo también dispuso de una clara ocasión dentro del área. La igualdad fue la tónica de una primera mitad que se fue calentando progresivamente.

El partido cambió tras el descanso, cuando Sebastián Holgado fue expulsado por doble amarilla, dejando al Yeclano con diez. Sin embargo, la Peña perdió poco después su superioridad numérica con la roja a Gassama y el conjunto murciano aprovechó la igualdad de efectivos casi de inmediato.

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Dani Herrera firmó el 0-1 con un disparo dirigido al lado derecho de la portería de Frías, aunque la Peña reaccionó y empató en el minuto 75 gracias a un cabezazo de Montori tras un centro de Nico Ortiz. El tramo final quedó abierto, con los locales buscando el segundo por las bandas y el Yeclano tratando de hacer daño al contragolpe, hasta que el guardameta visitante evitó en el descuento el gol de Samu Pinto y aseguró el empate.