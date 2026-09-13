El Valencia nombra al murciano Óscar Sánchez entrenador provisional tras destituir a Corberán

Se acabó lo que se daba. La decisión insostenible del Valencia ha terminado pasando factura tanto en los despachos como en el banquillo. Quizá la vivencia en persona de Kiat Lim en la dolorosa tarde contra el FC Barcelona en Mestalla ha sido la verdadera gota que colmó el vaso. El Valencia CF ha decidido romper con el entrenador, Carlos Corberán y Ron Gourlay, director deportivo. Y no solo con ellos. El club ha anunciado este domingo una profunda reestructuración de su parcela deportiva después del pésimo inicio de temporada y ha puesto fin tanto a la etapa del entrenador valenciano como a la del CEO de Fútbol y varios de los hombres que formaban su equipo de trabajo. Además, de forma provisional ha nombrado entrenador de la primera plantilla al murciano Óscar Sánchez, exjugador del Real Murcia, entre otros equipos. Justo cuando su equipo, el Valencia Mestalla, del que había tomado las riendas al final del curso pasado tras dos buenas campañas en el juvenil de División de Honor, estaba jugando en La Condomina contra el UCAM, la directiva del club valenciano dedicía promocionarle al primer equipo, aunque de momento es de forma prosivional.

El movimiento supone un auténtico golpe de timón en el proyecto deportivo. Además de Gourlay, abandonan la entidad Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei. Una decisión de enorme calado que desmonta buena parte de la estructura construida alrededor del ejecutivo escocés y que llega apenas unos meses después de que el Valencia presentara ese modelo como la base para recuperar competitividad.

El club explica que la decisión responde a su voluntad de "iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol". La revolución alcanza igualmente al banquillo. Carlos Corberán y todos los integrantes de su cuerpo técnico dejan sus cargos y será Óscar Sánchez, entrenador del VCF Mestalla, quien asuma provisionalmente el primer equipo.

El pésimo inicio de temporada precipita las decisiones

La sacudida llega después de un arranque de curso que había colocado al proyecto contra las cuerdas. El Valencia continúa colista de LaLiga con un solo punto después de cinco jornadas, y la derrota por 1-0 frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán terminó de aumentar una presión que ya se había disparado después del contundente 0-5 encajado frente al FC Barcelona en Mestalla. Recordemos que era el primer partido oficial que presenciaba como presidente Kiat Lim en Mestalla. El recibimiento, el vergonzoso partido y todo lo que ocurrió después... clave.

La situación se había vuelto especialmente delicada alrededor de Corberán. Tras la derrota en Sevilla, numerosos aficionados esperaron al equipo a su regreso a Valencia y volvieron a reclamar la destitución del entrenador. La continuidad del técnico y también la posición de Gourlay estaban desde entonces bajo una enorme presión.

Finalmente, Meriton ha optado por intervenir de raíz y no limitar los cambios al banquillo. El Valencia cambia al entrenador, pero también desmonta la estructura de fútbol que había construido Gourlay durante los últimos meses.

El final del proyecto de Ron Gourlay

La salida de Gourlay resulta especialmente significativa por el contexto de su llegada. El Valencia anunció oficialmente su contratación como CEO de Fútbol el 29 de mayo de 2025 y presentó su incorporación como "un paso estratégico clave" dentro del objetivo de regresar a la élite del fútbol europeo bajo la presidencia de Kiat Lim.

Meses después, en noviembre de 2025, el club reforzó su estructura bajo su dirección con las incorporaciones de Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora, presentando entonces el nuevo organigrama como un modelo destinado a mejorar la planificación deportiva y responder a las exigencias del mercado nacional e internacional.

Menos de un año después de aquella remodelación, el proyecto queda desmantelado. El comunicado de este domingo pone fin a la etapa de Gourlay y también a la de varios de sus principales colaboradores. El club agradece al ejecutivo británico el trabajo realizado, pero anuncia que próximamente detallará una nueva estructura del área de fútbol y la configuración del siguiente proyecto deportivo.

Corberán se marcha después de 72 partidos

También se cierra la etapa de Carlos Corberán, que había llegado al Valencia en diciembre de 2024. El técnico de Cheste aterrizó entonces procedente del West Bromwich Albion y firmó inicialmente un contrato hasta 2027. Era la manera que tenía Gourlay de demostrar la estabilidad que tanto mencionó en sus ruedas de prensa, pero desde luego que no salió bien su apuesta y ahora toca pasar por caja para acordar un finiquito. Corberán asumió el equipo en una situación deportiva muy comprometida y consiguió darle la vuelta durante su primera etapa en Mestalla. El propio Valencia destaca ahora su profesionalidad, pasión y compromiso durante 72 partidos oficiales al frente del primer equipo.

Sin embargo, el inicio de la temporada 2026/27 ha terminado provocando un desenlace abrupto. Los resultados, la imagen del equipo y el deterioro del ambiente alrededor del proyecto han desembocado en una decisión que afecta tanto al entrenador como al máximo responsable de la parcela deportiva.

Los argumentos a favor de su cese son abrumadores. No hay que pasar por alto que estamos ante el peor registro del club en sus 106 años de vida. Ningún entrenador empezó peor la tempotada. El de Cheste llegó a igualar la racha de un punto sobre quince que cosechó el equipo en la temporada 1999-2000 y en la 2024-2025, aunque su balance de goles (-9) todavía es peor con solo un tanto a favor y diez en contra. Como titulaba la portada de SUPER, está "KO técnico'.

Óscar Sánchez toma el mando de forma provisional

Mientras se decide quién dirigirá el nuevo proyecto, Óscar Sánchez se hará cargo provisionalmente del primer equipo. El técnico murciano estaba al frente del VCF Mestalla después de asumir el filial en marzo de 2026 y haber renovado su contrato el pasado mes de junio.

Sánchez logró cuatro victorias en los seis encuentros que dirigió al filial en el tramo final de la pasada temporada, con 18 goles a favor, y el club apostó por darle continuidad para el curso 2026/27.

El Valencia abre así una etapa completamente nueva en plena competición. Corberán se marcha, Gourlay también y la estructura deportiva queda pendiente de reconstrucción. El club intenta transmitir estabilidad y confianza en el futuro, pero la decisión evidencia la magnitud de una crisis que ha obligado a Meriton a cambiar de rumbo apenas cinco jornadas después de comenzar la temporada.

Comunicado Oficial del Valencia sobre Corberán y Gourlay:

El Valencia CF comunica que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

La decisión se enmarca en la voluntad del Club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol.

El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad.

Asimismo, el Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su cuerpo técnico del primer equipo.

Carlos Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales.

El Club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo.

El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.

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De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.