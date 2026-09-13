El UCAM Murcia se estrena en casa con un triunfo agónico ante el Valencia B

El UCAM Murcia se estrena en casa con una victoria sufrida ante el Valencia B (1-0). El choque empezó mal para los de Checa, con el filial valencianista presionando alto e impidiendo el juego, a lo que se sumó la expulsión tempranera de Juanan en el minuto 27. Pero poco a poco se fueron metiendo en el partido, pero sin llegar a ser superiores al rival. En el minuto 94, Carrillo apareció para cazar un rebote y darle la victoria a los universitarios.

Regresaba el UCAM Murcia a La Condomina, con el único objetivo de conseguir su primera victoria de la temporada. No lo pudieron hacer en la primera jornada, donde acabaron cayendo derrotados ante el UD Castellonense. Checha no supo exprimir al máximo las posibilidades de los suyos, pero durante la semana fue corrigiendo los errores, para poder sumar los primeros tres puntos.

No entró bien el conjunto universitario al encuentro. El filial valencianista supo a la primera cómo hacerle daño al UCAM Murcia. Con una presión alta, impidieron que los locales pudieran salir cómodamente de su campo. Los de Checa no se estaban sintiendo bien sobre el verde en los primeros compases del choque.

Ficha técnica UCAM Murcia: Álex Lázaro, David López, Mirapeix, Juanan, Mati Castillo (Héctor Fernández, 55’), Charaf, Dani Aquino, Karim, Julio Iglesias (Carrillo, 55), Alberto López (Pontones, 75) y Aitor Puñal (Álex Bueno, 78). Valencia Mestalla: Raúl, Héctor Mir, Wanjala, Herrera, Marcos, Adrián, Mario Guila, El Aoud, Jaume Durá, Leslie y Gamon. Gol: 1-0. Min. 94: Carrillo Árbitro: Pujol Salar. Tarjeta amarilla para: Charaf, Paco Torres, Pontones, Estévez, Aitor Puñal y El Aoud. Roja directa para Juanan (min. 27). Campo: Heredia 21 La Condomina.

El momento crítico llegó cuando en el minuto 27 Juanan recibió la cartulina roja y dejó a los universitarios con diez. Pero lo que parecía que iba a ser un problema y que el Valencia Mestalla iba a atacar con todo, pasó lo contrario. El UCAM Murcia despertó y empezó a conectar con los de arriba y a empezar a generar las primeras ocasiones de peligro. La ocasión más clara llegó al borde del descanso, cuando Julio Iglesias estrelló el esférico en el travesaño.

En el segundo tiempo, los de Checa saltaron a buscar el primer tanto del partido. Pero el Valencia B también salió con esa misma intención. Cerca estuvieron de abrir la lata, pero una gran intervención de Álex Lázaro salvó a los universitarios de verse por debajo en el marcador.

El partido estaba siendo muy igualado, aunque durante tramos, algo trabado. El UCAM Murcia lo siguió intentando, aunque sin nada de éxito. Karim quiso probarse con un disparo desde la frontal, pero que se le marchó por encima del arco. Carrillo también tuvo una para hacer el 1-0, pero el guardameta rival adivinó sus intenciones.

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Cuando todo apuntaba a que el partido iba a terminar con reparto de puntos, apareció Carrillo para evitarlo. El atacante, quien había dado al palo anteriormente, consiguió cazar un rebote para poner el 1-0 en el último suspiro. Al final, los de Checa, aunque no fueron superiores, lograron hacerse con el triunfo en La Condomina.