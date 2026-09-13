El Real Murcia quiere seguir en la ‘pole’ en su visita al Atlético Madrileño

El Real Murcia visita este domingo Madrid. Pero no lo hará para acudir al Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa en el novedoso circuito de Madring. Los granas tienen otra carrera en mente, la carrera del Grupo II de Primera RFEF, y el objetivo es seguir en la ‘pole’ a la vuelta de la capital de España. Porque el Real Murcia ha empezado el campeonato a todo gas y quiere sumar otra vuelta rápida en su visita al Atlético Madrileño, un rival que no se le ha dado nada bien en las últimas campañas.

Con dos victorias en dos jornadas, han dormido los murcianistas esta semana al frente de la clasificación, y Sergi Guilló quiere que siga la racha. Para ello tiene que ganar a un Atlético Madrileño que tiene cogida la medida a los granas en Primera RFEF. Solo un punto han logrado salvar los murcianos en sus visitas al filial rojiblanco. Hace un año, justo en la jornada 3, un gol de los colchoneros en el 97 impedía una vez más que se acabase la mala racha.

Pero si algo sabe el Real Murcia de Guilló es acabar con malas rachas. Ya lo hizo en el inicio liguero en el Rico Pérez, otro de esos estadios en los que el equipo centenario siempre hinca la rodilla. Y también dio alas a sus aficionados con la goleada frente al Teruel en Nueva Condomina. Como dos jornadas no son nada, en Madrid tienen ahora una nueva curva por superar para dar otro acelerón en este inicio de temporada.

No deberá ser una excusa, como ya dijo el viernes el propio Sergi Guilló, el viaje a La Palma para disputar los dieciseisavos de final de la Copa Federación. Es lo que tiene tener que jugar un torneo menor por no hacer los deberes y no clasificarse para la Copa del Rey cuando había que clasificarse.

De todas maneras, ante el Mensajero, jugaron los que no están jugando en liga, lo que parece indicar que Sergi Guilló podrá contar con su once tipo, con futbolistas hasta ahora claves como Javi Moreno y Joel Jorquera. La única duda podría estar en si se estrenará en un once liguero Chema Núñez o si el técnico seguirá gestionando los minutos del centrocampista después de su lesión.

El que sigue sin poder entrar en la convocatoria es Juanto Ortuño, todavía en la enfermería después de pasar por el quirófano a principios de verano por unos problemas en el tobillo. En la lista sí aparecen jugadores del Imperial como Yoldi y Alejandro Meca, este último protagonista en la clasificación de los granas para los octavos de final de la Copa Federación.

El Madrileño, desperezándose

Mientras que el Real Murcia ha empezado la liga como un tiro, el Atlético Madrileño está intentando encontrarse y adaptarse a los cambios en la plantilla. Después ver como Arnau Ortiz, su principal referencia el curso pasado, daba el salto al primer equipo con Simeone, Fernando Torres busca nuevos líderes para su filial. Y le está costando, por lo menos en pretemporada. Los cuatro partidos de preparación disputados por los rojiblancos acabaron con derrota, con solo dos goles a favor y hasta nueve en contra. Pero poco a poco las dudas se han ido disipando.

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En el inicio liguero empataron a dos con Juventud Torremolinos, y eso que los de Torres se adelantaron hasta dos veces en el marcador. Y hace una semana llegó la primera sonrisa después de ganar al Hércules en el Rico Pérez.