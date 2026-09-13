Pedro Miguel Fernández y Elena Burruezo vencen en la edición 2026 de la Maximum Revolcadores

Pedro Miguel Fernández y Elena Burruezo se alzaban con la victoria en la edición 2026 de la Maximum Revolcadores. Unos 600 corredores se daban cita en la pedanía moratallera de Inazares para participar en este edición de la carrera por montaña, que fue puntuable para el circuito Trail Tour FAMU 2026. La salida y meta fue en la plaza de la pequeña aldea.

La prueba reina tuvo una distancia de 28 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.253 metros. La carrera coronó el pico del Obispo, a 2.014 metros de altitud, recorriendo parajes únicos del techo de la Región de Murcia, como Puerto Hondo, el Majar de la Sima y el Pinar Llano.

Fernández, del H.Project, paró el crono en 2h.26:43. En segunda posición quedó Juan Miguel Cervantes, del Comemillas (2h.31:15), mientras que tercero fue Andres Dólera, del CA Las Torres de Cotillas (2h.36:31).

En féminas, Elena Burruezo, del Fuensanta Impulso, pasó por la línea de meta en 2h.59:11, seguida de Cristina de la Torre, del Comemillas (3h.17:52). En tercera posición quedó Alba Martínez del, Club Deportivo Diablos (3h.22:18).

Maximum Revolcadores 2026/Salidas_007 / Enrique Soler

La Half Rural Revolcadores, para Lorenzo Macario y Maravillas González

También se disputó una segunda modalidad de 14 kilómetros, 'Half Rural Revolcadores’, con un desnivel acumulado de 550 metros, llegando hasta la senda de Revolcadores a 1.588 metros de altitud.

Lorenzo Macario, del CT Archena, quedó en primera posición cruzando por meta en 1h.09:19. Segundo fue Jesús García, del Mountain Noroeste (1h.09:19), mientras que en tercer lugar llegaba Ismael Bleda, del Demonios de la Montaña Trail Club (1h.09:52).

En féminas, la victoria fue para Maravillas González, de los Pellejicos Runners, que pasó por la línea de meta en 1h.34:40. Segunda fue Ana María Herrero, del CD Rafal Running (1h.35:52), mientras que el tercer puesto fue para Ana Bravo (1h.35:57).

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Coincidiendo con este recorrido, se celebró una marcha senderista dentro de una prueba de carácter deportivo, social y cultural con el ­fin de promover las carreras de montaña y el ejercicio físico en la España rural. Se trata de un territorio espectacular que quiere poner en valor y recuperar esas zonas en las que se encuentra el pueblo de Inazares.