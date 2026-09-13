Pedro Manuel Paredes López e Inmaculada Pagán López vencen en el Cross Solidario Villa de El Garbanzal

Por segundo año consecutivo, la Asociación de Vecinos-Amas de Casa del barrio El Garbanzal de La Unión y el Club de Montaña Roller Masters, con la colaboración del Ayuntamiento, organizaron el Cross Solidario Villa de El Garbanzal, a favor de la Asociación Kleefstra España. El evento incluyó una carrera popular de 5,5 kilómetros por un circuito mixto de asfalto y tierra, una marcha senderista y carreras infantiles.

II Cross Villa de El Garbanzal de La Unión, en imágenes / Alex Moreno

La carrera absoluta tuvo como ganadores a Pedro Manuel Paredes López, del club La Senda del Jabalí, y a Inmaculada Pagán López, del CD Alumbreas Sport. El campeón masculino se impuso con un tiempo de 19:55, superando a un campeón de la Ruta de las Fortalezas, el profesor cartagenero José Antonio Agüera Martínez, con 20:17, mientras que tercero fue el corredor del Mudos Trail José Moreno Molina, con 20:40. En mujeres, Pagán firmó un registró de 25:55, con Cristina Martínez Gómez segunda con 26:46, y tercera, María Teresa Mateo Mayol, con 27:20.

II Cross Villa de El Garbanzal de La Unión, en imágenes / Alex Moreno

Campeones por categorías

Los campeones por categorías fueron Pedro Arango y Noelia Sánchez (cadete), Jesús Ortiz y Valvanera Córdoba (M35), Luis Alfonso Gudiño y Teresa López (M55), Aarón Lencina y Evelyn Cuichan (promesas), Daniel Fernández y Elvira Sánchez (senior), Manuel Funes y Verónica Naveira (M45), y Francisco Velázquez y Marie Richard (M65).

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En las carreras para menores, los mejores infantiles fueron David Jiménez y Elena Pérez, y en alevines, Carlota Alcaraz y Santiago Ros.