Pedro Acosta sube al podio y Fermín Aldeguer se queda a un paso en Misano

En una carrera de MotoGP histórica para el motociclismo español, con seis españoles en las seis primeras posiciones, el mazarronero Pedro Acosta ha sumado otro podio más al acabar tercero, mientras que el otro murciano de la parrilla, Fermín Aldeguer, se ha quedado a un paso al concluir en la cuarta posición. El triunfo ha sido para Marc Márquez, nuevo líder del Mundial, aunque empatado a puntos con Jorge Martín, siendo segundo Álex Márquez.

En una primera vuelta marcada por la caída de Marco Bezzecchi, Aldeguer, que ha partido desde la primera línea de parrilla de salida, se ha instalado cuarto y Acosta quinto. Pero en la segunda vuelta el mazarronero ha superado al de La Ñora, protagonizando a continuación un duelo con Álex Márquez por la tercera plaza mientras que por delante Márquez ha marcado el ritmo llevándose a su rueda a Martín.

El duelo entre Acosta y Álex Márquez ha sido tan intenso que en la cuarta vuelta han llegado a tocarse. Finalmente el catalán ha desplazado al murciano de la tercera plaza mientras que Martín se ha puesto al mando de las operaciones. Las vueltas han ido transcurriendo hasta que de nuevo Marc Márquez ha superado al madrileño, quien ha empezado a perder ritmo con su Aprilia, hasta el punto de que Acosta le ha dado caza y superado en el decimosexto giro, momento en el que el de KTM ha vuelto a posiciones de podio. Por detrás, Aldeguer también ha logrado ponerse por delante de un Martín que no ha podido aguantar el ritmo del murciano de Gresini, que como suele ser habitual, ha acabado la carrera rodando en tiempos de récord de la pista.

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Incluso Acosta, a cuarto del final, ha visto por momentos que podía dar caza a Álex Márquez, pero el catalán ha aguantado en la segunda plaza.