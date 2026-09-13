Fútbol
Dos palos y un punto para la Deportiva Minera ante el filial del Mallorca
El conjunto visitante dispuso de las oportunidades más claras para llevarse la victoria en Son Bibiloni
La Deportiva Minera sumó un punto en su visita al Mallorca B (0-0) en un encuentro en el que dispuso de las ocasiones más claras para haberse llevado la victoria. El conjunto murciano avisó muy pronto, cuando Carlos Ramírez recogió un balón en la frontal y estrelló su disparo en el poste a los cinco minutos.
Aunque el filial mallorquinista trató de hacerse con el control del juego durante buena parte de la primera mitad, la Minera volvió a generar el mayor peligro antes del descanso. Ángel Cano lo intentó con un remate de cabeza y Miguel Serrano estuvo todavía más cerca del gol con un disparo que, tras tocar en un defensor, acabó golpeando en el larguero.
La igualdad se mantuvo tras el descanso, con una Deportiva Minera que aumentó su presencia ofensiva pasada la hora de juego y trató de encontrar el tanto que desequilibrara el encuentro. El Mallorca B consiguió resistir esos minutos de mayor empuje visitante y mantuvo su portería a cero.
En el tramo final, el filial bermellón dio un paso adelante y buscó la victoria, aunque tampoco encontró una ocasión suficientemente clara para romper el empate. El marcador ya no se movió y la Minera terminó llevándose un punto de Son Bibiloni tras un encuentro en el que llegó a encontrarse dos veces con la madera.
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