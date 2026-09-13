El Orihuela ajusticia al Lorca Deportiva en el tramo final

El Lorca Deportiva cosechó la primera derrota de la temporada al caer por la mínima ante el Orihuela (1-0). El ex del Águilas, Solano, ajustició a los lorquinistas cuando restaban diez minutos para el final. La gran actuación del meta Ernestas, quien detuvo un penalti, permitió a su equipo estar vivo hasta el final.

Los de Sebas López carecieron de ideas en el aspecto ofensivo, apenas tuvieron ocasiones claras y fallaron en defensa cuando más hombres acumularon atrás. Justo triunfo del Orihuela. El Lorca Deportiva volverá a jugar el próximo domingo, a las doce, en el estadio Artés Carrasco ante el Intercity.

El equipo lorquino afrontaba este partido tras empatar in extremis ante el Elche Ilicitano, pero mereciendo mucho más. El Orihuela venía de ganar al Imperial. Los jugadores del Lorca salieron al campo luciendo una camiseta de ánimo al lesionado grave Álvaro Martínez. Sebas López decidió hacer varios cambios con respecto al primer partido de liga. La baja obligada de Álvaro Martínez la cubrió Dani García, mientras que Cagigal entró por Asier, Chus Ruiz por Kike Carrasco y Álex Peque por Pedrosa.

En el inicio del choque fue el Orihuela quien empujó más. Quiso mostrar quién era el local y empezó ganando duelos y balones divididos, aunque sin peligro sobre la meta de Ernestas. El Lorca estaba más preocupado de defender con orden y esperar a que escampara.

Naranjo avisó en el minuto seis, pero su disparo lo repelió Buigues. Poco a poco, los lorquinos tuvieron más presencia con balón y Talaverón dispuso de una buena ocasión. El Orihuela dominaba y llegaba a las inmediaciones de Ernestas, pero el meta y la defensa lorquinista frenaban sus intentos. El Lorca no tenía fluidez ni ideas de medio campo hacia adelante y se llegó al descanso con empate sin goles.

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Sebas López cambió las dos bandas en el descanso para buscar más profundidad y presencia en las áreas. El Orihuela dio entrada al ex del Lorca, Solsona, y a los siete minutos pudo adelantarse. Cagigal derribó a Solsona y el colegiado señaló penalti. Perdomo lanzó la pena máxima, pero Ernestas realizó dos paradones. Sin embargo, el Lorca siguió sin encontrar ideas en ataque y, cuando restaban diez minutos para el final, Solano hizo el 1-0 definitivo.