Jornada de viaje para los murcianos de Segunda RFEF

La liga en Segunda RFEF disputa este fin de semana su segunda jornada. Una jornada de kilómetros para los murcianos excepto para UCAM y Cieza: el Yeclano juega en Ibiza frente al Penya Deportiva; la Minera también viaja a las Islas Baleares para medirse al Mallorca B; el Lorca se desplazará a Orihuela y el Imperial a La Nucía.

Segundo compromiso del UCAM Murcia en la temporada y espera hacerse con los primeros tres puntos. Después del pinchazo de la pasada semana en campo del Castellonense, los de Checa quieren estrenarse con triunfo en su casa y dejar claro que lo ocurrido en el Eliseo Pla Ramírez fue solo un mal comienzo. Checa asume la culpa de la derrota y sabe que tiene que aprender para que los suyos puedan estar siempre en la zona alta de la clasificación. El choque ante el Valencia Mestalla se podrá seguir, a través de Popular TV, a partir de las 11:00 horas.

Para este duelo, Checa no variará mucho en el sistema, apostando por un once parecido al que se vio en Castellón. Álex Lázaro bajo palos. Defensa para Paco Torres, David López, Bruno Martínez y Héctor Marco. El centro del campo estará formado por Charaf, Soto y Aquino. Y en la delantera, Karim, Mati Castillo y Carrillo.

El Lorca Deportiva juega esta tarde a las siete en el estadio de Los Arcos, ante el Orihuela, el primer partido como foraneo de la presente campaña. Lo hace con sensanciones contradictorias. Por un lado, sabedor de que el pasado domingo ante el Elche Ilicitano mereció con creces los tres puntos y por otro con la tristeza de haber perdido a un jugador importante como es Alvaro Martínez, lesionado de gravedad.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el Yeclano y la Minera Deportiva tratarán de dar continuidad a sus victorias en la primera jornada ante el Atlético Baleares y Penya Deportiva respectivamente. El Cieza recibe en La Arboleja al Elche Ilicitano tratando de hacer bueno el punto logrado ante el Alcoyano. Por último, el Real Murcia Imperial se mide a La Nucía para tratar de estrenar su casillero de puntos.