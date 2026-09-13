El Inter vuelve a congelar la ilusión del Jimbee Cartagena en el estreno liguero

Hay relaciones que dejan marcas imposibles de borrar con el paso del tiempo, por mucho que uno intente pasar página y convencerse de que el presente es distinto. En el deporte ocurre exactamente lo mismo. Para el Jimbee Cartagena, medirse al Inter JP Financial no es un partido cualquiera; es volver a mirar a la cara a ese viejo fantasma que rompió sus ilusiones en los pasados playoffs. El destino volvió a recordar que hay cicatrices que tardan demasiado en cerrar, devolviendo al equipo local a la dura realidad con un cruel 2-6.

El inicio del choque fue el equivalente a un desamor repentino, de esos que te dejan helado sin previo aviso. No dio tiempo ni a que la grada se acomodara cuando Cecilio madrugó a la defensa con una puerta atrás impecable, superando a Chispi para poner el 0-1. Instantes después, Raya culminaba una galopada con una vaselina magistral que encogió los corazones locales. El fantasma del pasado curso se paseaba sin piedad por la pista: la presión del Inter ahogaba cada intento de reacción y la impotencia amenazaba con adueñarse del escenario.

Pero cuando hay amor propio, siempre queda un último aliento para pelear. Empujado por el aliento incondicional de su gente, esa que jamás abandona a pesar del sufrimiento, el Jimbee comenzó a sacudirse los miedos. Justo antes del descanso, Pablo Ramírez aprovechó una desatención en la zaga madrileña para recortar distancias (1-2) y encender de nuevo la llama de la esperanza.

La segunda mitad trajo el momento de mayor conexión de los cartageneros con el partido. La expulsión del visitante Raya por doble amarilla fue la oportunidad perfecta para que Cortés, tras pelear un balón dividido en el área con el alma, pusiera las tablas (2-2). El Palacio explotó de júbilo, creyendo por fin en la ansiada redención y en que esta vez el guion sería diferente. Pero las relaciones complejas rara vez otorgan treguas prolongadas. En la jugada siguiente, una transición eléctrica del Inter terminaba con el gol de Pirata, volviendo a romper el corazón de la hinchada melonera.

Ficha técnica Jimbee Cartagena Costa Cálida, 2: Chispi, Tomaz, Motta, Darío Gil y Pablo Ramírez -cinco inicial-, Agustín Plaza, Juninho, Fran Cortés, Osamanmusa y Carlos Alonso. Inter JP Financial, 6: Jesús García, Tony Escribano, Cecilio, Harrison y Pani -cinco inicial-, Chaguinha, Javi Mínguez, Raúl Gómez y Pirata. Goles: 0-1, min.1: Cecilio. 0-2, min.4: Raya. 1-2, min.20: Pablo Ramírez. 2-2, min.28: Fran Cortés. 2-3, min.31: Pirata. 2-4, min.37: Cecilio. 2-5, min.39: Javi Mínguez. 2-6, min.39: Tony Escribano. Árbitros: Óscar Ropero Lara y Pablo Delgado Sastre, del comité valenciano. Expulsaron por doble amonestación a los visitantes Raya (min.18 y 27) y al entrenador Alberto Riquer (min.33 y 33) y mostraron la tarjeta amarilla a los locales Darío Gil (min.3), Osamanmusa (min.10) y al entrenador Duda (min.25) y a los visitantes Chaguinha (min.16), Javi Mínguez (min.17), Tony Escribano (min.20), Jesús Herrero (min.30). Pabellón: Palacio de los Deportes de Cartagena (3.500 espectadores).

A partir de ahí, la fortuna decidió alinearse con el bando rival de la forma más amarga posible. Hasta en dos ocasiones los disparos de Motta y Pablo Ramírez se estrellaron en la madera, dejando el grito de gol atrapado en la garganta de los aficionados. Para colmo de males, el VAR intervino para anular lo que habría sido el 3-4 de Darío Gil por una falta previa, dinamitando las esperanzas de una afición que veía cómo la suerte le daba la espalda una y otra vez.

Con el equipo volcado a la desesperada y jugando con la arriesgada figura del portero-jugador, el Inter castigó sin piedad los espacios vacíos, sentenciando a puerta vacía con tantos de Javi Mínguez y Toni. Fue el triste colofón a una tarde de desengaño donde la entrega no bastó. Una derrota dolorosa que confirma que hay rivales que se convierten en una verdadera pesadilla y que olvidar las heridas del pasado va a requerir mucho más tiempo y paciencia de lo esperado.

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Esta derrota supone un severo golpe anímico para el Jimbee Cartagena en el inicio del campeonato, no solo por el abultado resultado final, sino por la reaparición de los fantasmas competitivos ante su rival más incómodo. Sin embargo, el curso acaba de comenzar y la imagen mostrada durante la reacción de la segunda parte demuestra que el equipo tiene recursos tácticos y carácter para competir al más alto nivel. La clave para la plantilla de Duda será pasar página rápidamente, ajustar los balances defensivos tras pérdida y convertir la frustración de este tropiezo en el impulso necesario para afrontar las próximas jornadas de la Liga Prime.