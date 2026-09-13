El Imperial se estrella en La Nucía

El Real Murcia Imperial sufrió una contundente derrota (5-1) en su visita al Camilo Cano ante La Nucía en un partido en el que el filial grana estuvo lejos de su mejor versión y fue claramente inferior a un conjunto alicantino que dominó el encuentro y se llevó los tres puntos con solvencia.

El primer tiempo fue especialmente duro para los murcianos. El Imperial no logró realizar ningún disparo entre los tres palos y estuvo a merced de una La Nucía que encontró demasiadas facilidades para llegar al área visitante. El 1-0 llegó en el minuto 14, cuando Soto ganó línea de fondo por la derecha y puso el balón en el área para que Iomar Vidal, con un disparo seco, adelantara a los locales.

El tanto no despertó al filial, que siguió sin encontrar soluciones. La Nucía aprovechó de nuevo el costado derecho para ampliar su ventaja. Soto puso el balón en juego desde un saque de banda y volvió a encontrar a Iomar Vidal, que superó de nuevo a Borys para establecer el 2-0. Antes del descanso, el guardameta grana tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar una diferencia todavía mayor.

La segunda mitad comenzó de la misma manera y La Nucía volvió a golpear muy pronto. En el minuto 51, Juan Carlos, recién incorporado al terreno de juego, aprovechó un balón largo para cruzar su disparo y hacer el 3-0.

El Imperial reaccionó por fin y Raúl Rubira recortó distancias en el 62 con un disparo con la derecha que devolvió cierta esperanza al conjunto grana. Sin embargo, duró muy poco. Cuatro minutos después, otro balón largo sorprendió a la defensa murciana y Javi Martín apareció para marcar el 4-1 y sentenciar definitivamente el encuentro. El resultado no acabó ahí, todavía quedaba la puntilla y fue a balón parado. Christian sacó una falta lateral, tocó de cabeza Raúl Martínez y el esférico se coló en el fondo de las mallas con el 5-1 que cerraba la goleada.

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Sin capacidad de reacción en el tramo final, el Imperial terminó asumiendo una derrota justa y contundente en su primer desplazamiento de la temporada.