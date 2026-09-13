El 'corro de la patata' le vuelve a dar resultado a Adrián Hernández en el Águilas

La primera victoria conseguida por el Águilas FC en la Primera RFEF ante el Real Madrid Castilla (1-0) llevó tanto a la plantilla blanquiazul como a su afición a un estado muy positivo de optimismo que se reflejó en las calles de la ciudad costera, puesto que, en cualquier corrillo, en cualquier establecimiento o incluso dándose un baño en la playa, este domingo solo se hablaba de la victoria de su equipo. Una victoria fraguada por la solidez mostrada por el equipo y el desparpajo con el que se enfrentó a los jugadores del filial madridista, siendo en muchos momentos del partido mejores que los jóvenes jugadores del Castilla.

Pero, sobre todo, con varios nombres propios: el ariete Gonzalo Serrano, quien debutó tras superar su lesión; el del portero Salcedo, quien, además de detener un penalti a Rachad, realizó varias paradas que evitaron el gol visitante, como la que le detuvo al filo del descanso a Pol Fortuny, quien destacó: “Lo importante es conseguir una victoria y dejar la portería a cero”, y quien también añadió que “a nivel general del partido, nosotros hemos tenido muchas ocasiones, mientras que ellos han tenido el penalti, ellos el penalti y una más”.

También destacó Javi Castedo, autor del gol de la victoria, tras culminar una jugada de estrategia en el saque de un córner. Una jugada que ya había practicado el técnico costero en varias temporadas, 'el corro de la patata', que la pasada temporada le había dado resultado ante el Atlético Malagueño después de varios toques de balón. Pero este sábado sí le salió a la perfección, puesto que, cuando los jugadores que realizaban el corro se soltaron, alguno se fue al primer poste, quedando solo Javi Castedo atrás, libre de marca, a donde le llegó el balón para marcar. Una jugada de estrategia que llegó a hacerse viral en las redes sociales.

El entrenador costero, Adrián Hernández, destacó que estaban “contentos por los tres puntos, sobre todo por refrendar el trabajo que estamos haciendo. La semana que viene más, a seguir y a poner poco a poco a este equipo donde yo creo que puede llegar a estar en esta categoría, que es dando mucha competitividad”.

Aficionados del Águilas en el partido ante el Real Madrid Castilla / Jaime Zaragoza

Sobre la jugada del gol de Javi Castedo, comentó que, para realizar la jugada, dependía de muchos factores: “Va muchas veces en función de la defensa, de los jugadores con los que nosotros vamos a iniciar, de qué manera defiende el rival y cuáles son los puntos fuertes, si es mixta, si es zona, si es individual, si tiene muchos jugadores capaces, si tiene jugadores que se despistan. Aunque tú tengas una situación de partida, hay muchos cambios, que intentamos que se hagan y se han dado. La jugada venía ahí, pero no a volea, y la verdad que muy bien”.

Añadió que “nosotros le llamamos variante, hay muchas variantes y una de esas es la aparición de Javi Castedo, sea rasa o sea alta, mañana será otro porque esto ya pasa, mañana tendremos que buscar otra alternativa”.

Noticias relacionadas

Destacó que “hemos dado sensación de peligro a balón parado, que llevábamos mucho tiempo sin darlo, y hay que darle importancia tanto a favor como en contra porque hasta ahora nos estaba penalizando”, reconociendo que “estoy muy contento porque lo hemos conseguido y para defender ese trabajo, que hoy día en el fútbol actual es absolutamente fundamental”.