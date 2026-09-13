El Cieza vence y convence ante un desdibujado Ilicitano

La Arboleja se vestía de gala y mostraba una muy buena entrada para ver el debut de su equipo, el CD Cieza, en esta nueva andadura en la Segunda Federación en lo que era su primer partido en casa, y tras el valioso empate obtenido la pasada semana frente el Alcoyano había ganas de ver a los pupilos de José Miguel Campos jugando como anfitriones y siendo ellos los que tenían que llevar el peso del encuentro.

Y así fue, un Ilicitano mejor plantado en el campo pero sin intención ninguna de mostrar juego, una y otra vez todos los balones divididos caían de lado de los de Carlos Cuellar, perro con cero tiros a puerta en la primera parte, mientras que el equipo espartero dominaba por las bandas, con un gran Aguirre y Rafa Ortiz entrando una y otra vez por banda pero sin lograr el Cieza adelantarse en el marcador, tan solo desde fuera del área y con potente disparo de Tass que pasó rozando el larguero en lo que era la ocasión más clara en este primer tiempo.

Tras la reanudación se pudo ver a un Cieza más incisivo, sabedor que era superior en el campo y con un míster que supo leer a la perfección el encuentro y con los cambios encerró aún más si cabe al equipo visitante atrás, haciéndole salir con balones largos y esta vez sí, ganando los balones divididos, con dos extremos que entraban una y otra vez por las bandas, y fruto de una entrada por banda izquierda en gran jugada entre Pitu y Rafa Ortiz, ponían un balón al segundo palo que aprovechaba Saúl para anotar el a la postre gol de la victoria.

Llegaban los mejores momentos del encuentro, donde el Cieza reclamaba dos penas máximas, una por derribo a Pitu y otra por posible mano, además de sendos disparos que y un cabezazo de Aitor que fueron merecedores de acabar en el fondo de la red.

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Gran encuentro del Cieza en su primer encuentro en casa, que tras los tres puntos cosechados le aúpan a una quinta plaza, y lo que es aún más importante, mostrando un buen juego y no poniéndose nervioso, sabiendo leer a la perfección el tempo del encuentro y esperando para dominar el partido.