El Alhama empieza ante el Levante el camino de regreso

Esta tarde, a las siete, en el campo José Kubala, el Alhama ElPozo empieza el camino para regresar a la máxima categoría del fútbol femenino. Lo hará ante el Levante, un equipo también recién descendido.

Las alhameñas vuelven a su campo tras el peregrinar de la pasada campaña. Esta categoría les permite jugar en su habitual terreno de juego de césped sintético.

Lo hacen tras haber disputado ya un partido de competición, del que salieron airosas. Eliminaron de la Copa de la Reina al Fundación Albacete.

El equipo azulón ha realizado una decente pretemporada. Siete jugadoras repiten del pasado ejercicio y doce son caras nuevas. El resto del plantel lo completan canteranas.

El técnico Randri ha comentado la previa de este partido diciendo que: «El equipo ha ido de menos a más. Hemos tenido una pretemporada sin contratiempos, donde las jugadoras que han llegado, que han sido muchas, se están integrando bien y compenetrándose con las que continúan. Sabemos que tenemos mucho margen de mejora y entendemos que estamos en el buen camino. El Levante es un clásico del fútbol femenino que también va a luchar por recuperar la Liga F, donde también queremos estar nosotras. Ha renovado a muchas jugadoras. Para ganar al Levante tendremos que dar nuestra mejor versión. No nos vale estar bien cuarenta o cincuenta minutos, tenemos que ser más regulares. Nuestro objetivo es mejorar cada semana sin marcarnos grandes metas».

También en la Copa

El sorteo de la siguiente ronda de la Copa de la Reina ha deparado que el primer rival de Liga sea también el próximo rival en Copa, el Levante.

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La eliminatoria, a partido único, se disputará en la Ciudad Deportiva de Buñol, el veintiocho o veintinueve de septiembre. No está fijado ni el día ni la hora del partido.