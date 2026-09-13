El Alhama ElPozo golea al Levante y es el primer líder de la temporada

Primera victoria del Alhama ElPozo en su regreso a la Primera Federación tras imponerse de una forma más fácil de lo que parecía antes de empezar el choque al Levante (4-0). Un error garrafal de la portera levantina, que supuso el primer gol, marcó el desenlace del partido. La venezolana Oriana volvió a ser protagonista. Los números de la primera jornada colocan al equipo alhameño en lo más alto de la categoría.

Segundo partido de competición para el Alhama El Pozo, primero de liga. El pasado martes eliminó al Fundación Albacete en la Copa de la Reina y ahora, el cuadro de Randri García, debutaba en Primera Federación, que es la segunda competición del fútbol femenino. El calendario quiso que en la primera jornada se enfrentaran los dos equipos recién descendidos y cuyo objetivo es el regreso a la Liga F. El Alhama El Pozo jugará la segunda jornada el próximo domingo a las seis, en Valdebebas, ante el Real Madrid B.

Las jugadoras del Alhama ElPozo, celebrando la victoria ante el Levante / Alhama ElPozo

Randri solo hizo un cambio con respecto al once de Copa. Dejó en el banquillo a la defensa Yannel y entró de inicio la gran capitana, Judith Caravaca. Empezó el choque con una igualdad máxima. Sin contemplaciones en defensa y escasas aproximaciones a las áreas.

El choque estaba siendo de cero a cero hasta que se llegó al minuto veinte. La venezolana Oriana, la más lista de la clase, presionó a la portera Coronado, le robó el cuero y marcó a placer. Oriana también fue la autora del gol que supuso la clasificación de su equipo para la siguiente ronda de la Copa de la Reina. Ese gol hundió algo a las visitantes y espoleó a las locales. Empezaron a tener el balón y dominaron a su rival.

Fruto de ese mejor juego llegó el segundo. La misma protagonista, solo que esta vez la jugadora venezolana alojó el cuero en la misma escuadra de Coronado tras un gran cabezazo. Un golazo.

Ficha técnica Alhama ElPozo: Chelsea, Nuria (Oli, 88), Judith (Yannel, 77), Encarni, Celia (Inma, 88), Raquel Pinel, Astrid, Laura Moreno (Desi, 77), Oriana (Carrascosa,88), Alba Santamaría y Lara. UD Lvante: Coronado, Arce (Gabaldón, 55), Yoli, iría Castro, Dana (Escoms, 55), Bascu (Lia, 55), Arias, Dolores (Gema, 55), Alharilla, Carol y Sanadri (Luque, 65). Árbitra: Florencia Andrea (asturiana). Campo: José Kubala. 500 personas. Goles. 1-0. Minuto 20: Oriana. 2-0. Minuto 28: Oriana. 3-0 Minuto. 48: Laura Moreno. 4-0. Minuto 83: Yoli, en propia puerta.

Terminó el primer tiempo con ventaja local merced a un error garrafal de la portera del Levante y a un golazo. Oriana, la gran protagonista.

El Alhama El Pozo salió mandando en el segundo tiempo. El Levante bajó muchos enteros y encajó el tercero. Nada más empezar la segunda parte, un rechace de Coronado lo recogió Laura Moreno y desde treinta metros marcó un golazo. Gran cabreo del técnico visitante, que realizó cinco cambios de una tacada.

El Alhama estaba jugando a placer, mientras que las visitantes no levantaban cabeza. Encima, el cuarto de las alhameñas lo marcaron en propia portería. Yoli batió a su portera. Ella no quería.

Noticias relacionadas

Buena imagen la ofrecida por el Alhama, que empieza la temporada de una forma magistral en todos los sentidos.