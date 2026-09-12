"En el Real Murcia no quiero un equipo A y un equipo B; para mí eso no existe"

Por muy bien que vayan las cosas en Nueva Condomina, no deberá confiarse ningún jugador de la plantilla del Real Murcia. Porque, como avisó ayer Sergi Guilló en rueda de prensa, nadie en el vestuario tiene asegurada una plaza en el once titular. «No quiero un equipo A y un equipo B. Para mí eso no existe», dejaba claro el ilicitano, que en los tres partidos disputados -dos de liga y uno de Copa Federación- ya ha demostrado que va a jugar y mucho con las alineaciones para sorprender al rival. De hecho, futbolistas como Víctor Olmedo y Palmberg, que firmaron una buena actuación ante el Hércules, desaparecían del once frente al Teruel. Además, el miércoles contra el Mensajero, entraban en acción nombres como Alberto González, Jorge Sánchez y Mounir.

Para suerte de Guilló, la enfermería se ha ido vaciando. Con Chema Núñez, Moyita y Álvaro Jiménez ya integrados con el grupo, Juanto es el único que todavía no podrá estar disponible para el compromiso de este domingo en el campo del Atlético Madrileño.

«Tenemos 23 disponibles de los 24. Gente que va a estar preparada y con ello vamos con la máxima ilusión, con muchas ganas de volver a competir», continuaba Guilló, que subrayó las dificultades para preparar el encuentro del domingo después del largo viaje a La Palma, pero que dejó claro que no quiere excusas. Después de poder entrenar solo ayer, el preparador grana reconocía que «está claro que hoy no estamos a nuestro mejor nivel», esperando estar este sábado «un poco mejor».

Sin excusas

«Contra el Atlético, es lógico que ellos tengan parte de ventaja en la preparación del partido por cómo ha sido nuestra semana», insistiendo en que «ahora tenemos esa excusa, pero cuando empiece el partido, las excusas se acabaron».

La idea de Guilló es que su Real Murcia pueda competir ante el filial rojiblanco como lo hizo el pasado domingo en Nueva Condomina ante el Teruel, partido que ganó por 4-0. En la rueda de prensa destacaba que el equipo tiene «energía, ganas de ganar y de volver a competir y de ser el Murcia que vimos la semana pasada». «Desde hoy tenemos que olvidar el viaje que hemos tenido y afrontar el partido con la máxima energía», añadió.

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Un candidato

Con respecto al rival que tendrán enfrente, otra temporada más entrenado por Fernando Torres, resaltó que «es de los equipos que estarán arriba con seguridad, un conjunto que transita muy bien y eso es algo que habrá que controlar» aunque se focalizó en lo suyo. «Nosotros, sin tener complejo de nadie y como estamos afrontando cada partido, pensamos que somos capaces de ganar a cualquiera e intentaremos buscar al rival arriba, presionar y tener mucho más el balón que ellos», dijo el entrenador del Real Murcia sobre el Atlético Madrileño.