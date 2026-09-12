Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración Renta MurciaQuemado CartagenaTemporal FloridablancaFeria Murcia hoyFC Cartagena
instagramlinkedin

Fútbol

Dos goles de Zabiri amarran los tres puntos para el Racing y rompe la buena racha del Alavés

El conjunto cántabro remonta ante un equipo babazorro que cede su primera derrota de la temporada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Santander

El Racing de Santander se llevó los tres puntos en los Campos de Sport de El Sardinero y acabó con la racha invicta del Deportivo Alavés gracias a dos tantos de Yassir Zabiri (2-1).

El conjunto babazorro se adelantó con un gol de Koski, pero una diana de Zabiri igualó el resultado antes del descanso. A la vuelta de los vestuarios, otro gol de Zabiri puso el 2-1 final para el Racing, que terminó el partido con un jugador menos tras la expulsión de André Almeida.

Añádenos en Google
  1. Un hombre se quema a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena
  2. El verano se alarga en la Región de Murcia: la Aemet prevé calor por encima de lo normal hasta octubre
  3. Lío con Bernabé en un área de acceso restringido: 'Vuelven las peores prácticas del franquismo
  4. Corvera despega hacia Ámsterdam con tres vuelos semanales a partir del próximo año
  5. El jardín flotante sobre el yacimiento de San Esteban, a un paso de tener constructor
  6. Qué hacer hoy en la Fería de Murcia: esta es la programación de actividades para este viernes
  7. El nuevo centro de Quantix en Murcia podría estar en funcionamiento a finales de 2027
  8. El UCAM llega a un acuerdo con DeJulius

Dos goles de Zabiri amarran los tres puntos para el Racing y rompe la buena racha del Alavés

Landáburu: "Mientras Sánchez convierte la vivienda en un artículo de lujo, López Miras continúa facilitando su acceso ampliando la línea Aval Joven"

Landáburu: "Mientras Sánchez convierte la vivienda en un artículo de lujo, López Miras continúa facilitando su acceso ampliando la línea Aval Joven"

El PSOE exige a López Miras que convoque de manera "urgente" las ayudas a personas con discapacidad y a mayores

El PSOE exige a López Miras que convoque de manera "urgente" las ayudas a personas con discapacidad y a mayores

Trump apoya la reunificación de Irlanda y asegura que ocurrirá "tarde o temprano"

Trump apoya la reunificación de Irlanda y asegura que ocurrirá "tarde o temprano"

La etapa 20 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 20 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

Bolaños reclama al Supremo que decida sobre la ley de nietos antes de las elecciones de 2027

Bolaños reclama al Supremo que decida sobre la ley de nietos antes de las elecciones de 2027

Sigue en directo la clasificación del GP de España en el circuito de Madrid

Sigue en directo la clasificación del GP de España en el circuito de Madrid

Epidemia de suicidios en Argentina: hasta 14 personas se quitan la vida cada día, muchas de ellas por motivos económicos

Epidemia de suicidios en Argentina: hasta 14 personas se quitan la vida cada día, muchas de ellas por motivos económicos
Tracking Pixel Contents