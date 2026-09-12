ElPozo Murcia se estrena en la novedosa Liga Prime

La resaca de la Supercopa de España ya se ha dejado atrás, porque ElPozo Murcia vuelve al trabajo. La Liga Prime Futsal da comienzo y los de Josan González visitan a Noia Portus para el primer encuentro del torneo de apertura. El choque entre murcianos y gallegos se podrá seguir por DAZN a las 20.30 horas.

Hay que recordar que se estrena un nuevo formato, se dice adiós a la fase regular de toda la vida y llegan dos torneos, Apertura y Clausura. Ahora cada partido importa, porque al ser solo 15 jornadas en cada uno de los torneos, el margen de error es mucho menor. La clasificación funciona de la siguiente manera: Los dos primeros clasificados del torneo de apertura y clausura entran directamente a los play off. Las cuatro plazas restantes se reparten entre los mejores clasificados entre la apertura y la clausura. Si alguno de esos equipos ya estaba clasificado previamente, su plaza se correrá al siguiente con mejor puntuación. Después, se disputarán unos play off, con cuartos de final, semifinal y la final, de donde saldrá el campeón de la Liga Prime Futsal.

ElPozo Murcia llega a este comienzo de la temporada en una nube. Los de Josan González consiguieron hacer historia en la Supercopa de España, levantando su séptima. Pero la felicidad no solo se queda en el trofeo, sino en haber acabado con una racha de casi una década sin títulos, con 9 finales perdidas. Además, lograron imponerse al Barça en la final, rompiendo así un historial de 15 finales perdidas ante el conjunto culé.

«Tal y como dijo Marcel, ahora solo hay dos caminos. Conformarse con ser el equipo que ha roto esa historia de las finales ante el Barça y haber ganado un título después de muchos años o ir a por más. Nosotros sabemos que es una competición nueva, muy exigente, donde no podemos dejarnos puntos», comentó Josan González.

«Para este encuentro están disponibles los mismos que estuvieron en la Supercopa de España. Evidentemente, con las bajas de Edu Sousa y Ligeiro. Han querido viajar todos, incluso alguno que no va a jugar, y eso dice mucho del compromiso de este equipo», siguió.

Además de su comienzo en liga. Un torneo de apertura exigente, donde cada punto cuenta; ElPozo Murcia también tiene que sumarle a su calendario la Champions. El conjunto murciano regresa a la competición europea después de seis años y debutará a partir del 27 de octubre.

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El conjunto gallego cerró el viernes pasado su pretemporada, donde terminó de engrasar sus ruedas para un comienzo de temporada exigente. En los primeros tres encuentros del torneo de apertura, reciben a ElPozo Murcia, después visitan al Jaén y por último vuelven a su casa para medirse a El Ejido, recién ascendido.