ElPozo Murcia deja escapar la victoria en el último segundo ante Noia

ElPozo Murcia empata ante Noia en su estreno en el torneo de apertura. Los de Josan González sufrieron más de lo que hubieran imaginado. Meseguer ilusionó a la afición, con dos goles que ponían por delante a los murcianos, pero en el último segundo, Noia Portus consiguió empatar el encuentro, con el portero jugador.

ElPozo Murcia arrancó su andadura por la Liga Prime Futsal, después de haber alcanzado la gloria en la Supercopa de España. Los murcianos lograron levantar un título, nueve años después, y ganarle una final al Barcelona, después de 15 perdidas. Josan González quería que esa euforia se notase en el comienzo del torneo de apertura, para estrenarse con buen pie.

Los gallegos comenzaron bien el encuentro, haciéndose fuertes en su casa. ElPozo no estaba sufriendo, pero sabía que, si no igualaba el ritmo de Noia, el peligro por su parte iba a terminar llegando. Josan González saltó con un quinteto distinto al habitual, dando descanso a los futbolistas que más minutos acumularon durante la Supercopa de España.

El que sigue la consigue y Noia terminó por abrir la lata. Los locales golpearon primero, con algo de fortuna, pero igualmente válido para ponerse por delante en el luminoso. Altamarino buscó un disparo desde la frontal, pero un rebote en David Álvarez cambió la dirección del esférico, que terminó colándose en el fondo de las mallas.

Por suerte para los murcianos, la alegría de los gallegos duró bastante poco. Al minuto del tanto de Noia, David Álvarez igualó la contienda. Una jugada rápida, con tres toques. Antonio Navarro tocó con Gadeia; este la dejó perfecta en la frontal y David, con un disparo de primeras, mandó el cuero al fondo de la portería. Los de Josan González siguieron intentándolo durante los minutos restantes, pero se marcharon a vestuarios con el empate en el electrónico.

El segundo tiempo arrancó de una manera muy dulce para ElPozo Murcia. Pared maravillosa entre Santa Cruz y Ricardo Mayor, que combinaron a la perfección. Santa Cruz recibió el esférico en el costado diestro; con pierna derecha logró batir al guardameta gallego y puso a los suyos por delante en el marcador.

Durante los siguientes minutos, ElPozo Murcia empezó a controlar el juego, evitando que los gallegos pudieran conectar con facilidad. Pero en cualquier momento, los gallegos podían romper ese control murciano. Thierry recibió un balón en la derecha y metió un pase de la muerte, para que Altamarino, por cuenta doble, volviera a igualar la contienda.

Tal y como ocurrió en la Supercopa de España, Antonio Navarro era uno de los más destacados de ElPozo Murcia. El meta de Mazarrón es un seguro bajo palos y ante Noia lo volvió a demostrar. Salvó a los suyos de que Noia consiguiese anotar el tercero y volver a ponerse por delante en el partido.

Las cosas se le complicaban a ElPozo Murcia cuando Noia Portus consiguió reventar la portería de Antonio Navarro y ponerse por delante en el electrónico. Mykytiuk fue el autor del tercer tanto de los gallegos, con un disparo potentísimo, ajustado al segundo palo, imposible de atajar para el meta de Mazarrón.

Menos mal que ElPozo Murcia estaba demostrando que no se viene abajo, aunque las cosas se le pongan complicadas. Acto seguido del tercer gol de Noia, Santa Cruz se marchó en una gran jugada individual que acabó en una asistencia perfecta para Meseguer. El joven canterano, que ya fue sensación en las semifinales de la Supercopa de España ante Palma, anotó a placer para poner el 3-3.

Si comentábamos el buen estado de forma de Meseguer, el mismo se encargó de reafirmarlo. Cuando restaban escasos 4 minutos para el final del encuentro, el canterano se sacó un latigazo desde la frontal, que fue imposible de blocar para el meta de Noia Portus.

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ElPozo Murcia rozó la victoria, pero Thierry, de portero jugador, consiguió igualar la contienda en el último minuto. Los de Josan González no abrieron el torneo de apertura con victoria y se tuvieron que conformar con el reparto de puntos.