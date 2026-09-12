El Águilas se hace grande ante el Real Madrid Castilla

Fue un golazo de Javi Castedo en un córner a los diez minutos de partido el que le sirvió al Águilas FC para sumar su primera victoria de la temporada. Un gol que, por su belleza estética, merecía los tres puntos del partido, pero después los costeros tuvieron que tirar de oficio, tanto siendo muy sólidos en defensa como en el centro del campo, pero también logrando construir jugadas de alto nivel, con triangulaciones y llegadas por las bandas que pudieron servir para que la victoria fuera más amplia. Superaron los costeros momentos muy complicados como el penalti que necesitó de revisión y que Salcedo le detuvo a Rachad. Un momento de partido que sirvió para que los costeros se consolidaran sobre el terreno de juego.

Supieron los blanquiazules leer el partido y poner en práctica lo que se necesitaba en cada momento. Sobre todo, en los minutos finales, cuando más apretaba el filial madridista. Se llevaron el balón a terreno contrario, cerrando el partido jugando al primer toque y haciendo un rondo junto al banderín del córner. Una victoria que seguro que servirá para dar confianza a un recién ascendido para afrontar la Primera Federación.

Tras unos primeros minutos para presentar las credenciales los dos equipos, los costeros sacaron un córner muy largo a los diez minutos que llegó a Javi Castedo. Con tiempo de acomodarse para golpearlo con el empeine de su pierna derecha, envió el balón a la escuadra para adelantar a los blanquiazules.

Los de Adrián Hernández, que estaba en una grada junto al banquillo local al estar sancionado, controlaban el partido, sin dejar opciones al filial madridista de acercarse a la portería de Salcedo, quien volvía a la titularidad. Mientras que los costeros sí lograban llegar al área visitante, teniendo como referencia a Gonzalo Serrano.

A los 25 minutos, Castedo volvió a buscar la portería desde lejos, pero en esta ocasión el esférico salía alto. Media hora tardaron los visitantes en poner en apuros a Salcedo con un remate de Roberto que salió fuera. Los jugadores del Castilla comenzaron a encerrar en su área a los locales. Antonio Leiva, bien controlado por Johan Terranova, comenzó a llegar al área con apoyos de Roberto y de Pol Fortuny. Aunque fue Josema Raigal quien, tras robar el esférico en la medular, al ver al portero Javi Navarro adelantado, probó fortuna, sin suerte. Antes del descanso y con los visitantes acosando a los locales, Pol Fortuny lanzó cruzado, encontrando a un inspirado Salcedo, quien evitó el gol de los visitantes.

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La segunda entrega comenzó con el Castilla apretando a los costeros en su área, llegando a marcar el pachequero del Castilla Rachad un gol que anuló el colegiado por fuera de juego tras la revisión. Una jugada que sirvió para que los locales alejaran el esférico de su área, pero posiblemente lo que marcó el partido fue cuando el cancerbero Salcedo detuvo el penalti de Rachad. Esa jugada espoleó a los blanquiazules, volviendo a tener presencia en el área rival y logrando ocasiones. Una falta que lanzó Yasser desde la corona del área dio en la barrera y una dejada de cabeza de Adri Heredia a Usher Lobede no llegó al ariete por muy poco. Un triunfo que se fraguó pronto, pero que se maduró durante un buen partido de los costeros.