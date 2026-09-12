El Águila FC, ante un hueso duro de roer como el Castilla

No tiene periodo de adaptación a la Primera RFEF el Águilas FC ante su necesidad de lograr la primera victoria en el estreno en la nueva categoría, aunque el rival de esta jornada no es el más propicio: el Real Madrid Castilla, que llega plagado de jugadores internacionales con los combinados nacionales en categorías inferiores, además de ser uno de los candidatos al ascenso. Por lo tanto, los costeros no lo tienen nada fácil para lograr la primera victoria de la temporada.

El partido se disputa a una hora no muy común para ver un encuentro de fútbol (13:00 horas), aunque, a pesar de ello, se espera una gran entrada. Adrián Hernández ha pedido a la afición que «ayude al equipo, al cuerpo técnico y a la directiva a transmitir tranquilidad y competitividad a los futbolistas, como lo hicieron la pasada temporada».

Una de las asignaturas pendientes de los costeros es volver a ser un equipo seguro en defensa, un pilar determinante el pasado ejercicio, cuando fue uno de los conjuntos más sólidos defensivamente. Sin embargo, en las dos jornadas que se han disputado ya ha encajado cuatro goles, a pesar de ser uno de los equipos a los que menos ocasiones le generan, junto con el rival de este sábado, el Real Madrid Castilla, con la diferencia de que al filial madridista no le hacen gol y al Águilas FC sí.

Para la cita de este mediodía, además de la baja de Adrián Hernández, que tendrá que ver el partido desde la grada al ser expulsado la pasada jornada en Barcelona, tampoco pueden jugar el central Antonio Sánchez, a quien le resta un partido de sanción, ni el ariete Chris Martínez, quien continúa lesionado. Sí puede contar con el delantero Gonzalo Serrano, que ya fue convocado la pasada jornada, pero no llegó a jugar, por lo que se espera que para este sábado esté totalmente recuperado. Podría entrar en el equipo titular, al igual que Carrillo, que también debutó con el equipo la pasada jornada.

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Así, además de Iván Martínez en la portería, Johan Terranova y Merchán estarán en los laterales, con Revuelta y Fromsa en el centro de la zaga; Mario Abenza y Yasser se situarán en la medular; Josema Raigal y Serpeta ocuparán las bandas, con Javi Castedo o Carrillo de enganche y Gonzalo Serrano como referencia en ataque.