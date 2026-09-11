El UCAM Murcia se enfrenta a Boca Juniors en Yecla con Dylan Ennis

El UCAM Murcia juega hoy su segundo amistoso después de vencer al Albacete (65-108) en el primero. Esta tarde (19:00 horas) se enfrenta al Boca Juniors argentino con la plantilla al completo, ya que está previsto que reaparezca Dylan Ennis, quien no jugó el primer compromiso por precaución. En el partido en el pabellón Ortega Chumilla, Sito Alonso dispondrá por primera vez de los quince jugadores tras la reaparición en el primer duelo de Kaiser Gates.

El Boca Juniors de Argentina, que no brilló el curso pasado en el campeonato de su país pero sí en la BCL, donde se proclamó campeón tras derrotar en la final al SEWSI Franca de Brasil. Por ello participará en Pekín, del 22 al 27 de septiembre, en la Copa Intercontinental FIBA. Para preparar este torneo ya ha disputado dos amistosos en España, que perdió ante el Fuenlabrada (83-75) y el Río Breogán (116-82).

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El club argentino ha perdido este verano a tres piezas clave, Sebastián Vega, Santiago Scala, el MVP de la Champions, y Franco Giorgetti, pero ha incorporado a José Vildoza, quien ha regresado a su país tras jugar en el Básquet Girona, el alero Tomás Monacchi, el estadounidense Mike Warren y el argentino Leonardo Lema. Mantiene al pívot Francisco Cáffaro, de 2,16 metros pero que no jugó ante el Fuenlabrada, y también ha fichado al pívot letón Krišs Helmanis, de 2,10 metros y que se crió en la cantera del Joventut. En el amistoso ante los fuenlabreños el mejor fue el ala pívot Agustín ‘Pipi’ Barreiro, con 15 puntos y 7 rebotes, mientras que Warren, Monacchi y Helmanis aportaron 10 cada uno.