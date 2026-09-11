El Real Murcia ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Federación

El Real Murcia se enfrentará al Orihuela Club de Fútbol en el estadio Los Arcos de la vecina localidad alicantina, escenario en el que buscará el pase a la segunda ronda de la fase nacional de la Copa Federación, los octavos de final, y así seguir acercándose a la clasificación para la próxima Copa del Rey.

Ese emparejamiento salió del acto celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La sede que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organizadora del torneo, tiene en ese municipio madrileño, acogió un sorteo en el que a los granas, que son líderes en el grupo 2 de Primera RFEF y en la Copa Federación vienen de superar por 1-2 en la prórroga al Club Deportivo Mensajero de La Palma, rival de Tercera RFEF, les cayó en suerte el conjunto oriolano, que milita en el grupo 3 de Segunda RFEF.

Curiosamente el Orihuela debutó en la Liga 2026/2027 en la cuarta categoría nacional enfrentándose al filial del Murcia, el Imperial, al que se impuso el pasado sábado por 1-2 en el estadio Enrique Roca, donde David Conejo avanzó a los alicantinos en el minuto 5, el ghanés Divine Yeboah igualó en el 10 y Omar Perdomo, de penalti en el 27, logró el tanto de la victoria visitante. Ese resultado le otorga la primera posición de su grupo al cuadro escorpión empatado con el Intercity también de Alicante y la Unión Deportiva Castellonense.

Ahora el choque será ante el primer equipo del club murcianista el miércoles en Los Arcos en horario aún por concretar y en juego estará el acceso a los cuartos de final de esta competición nacional que el cuadro dirigido por Sergi Guilló afronta después de haberse proclamado campeón regional con el 1-2 que obtuvo frente al Club Deportivo Cotillas, de Tercera RFEF.

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La cercanía entre Orihuela y Murcia, localidades separadas por apenas 20 kilómetros en línea recta y cuyo trayecto por carretera es de menos de media hora, contribuirá a que sean muchos los aficionados granas que puedan asistir al partido en un escenario con capacidad para unos 4.000 espectadores. La buena trayectoria de los de la capital del Segura en este arranque de curso también ayuda a que se produzca un desplazamiento masivo de hinchas.