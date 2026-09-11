Primera RFEF
Real Murcia: Y ahora toca territorio prohibido
El equipo grana no ha sido capaz de ganar en sus tres últimas visitas al Atlético Madrileño
Contábamos el martes que de la mano de Sergi Guilló, el Real Murcia está derribando muros. Empezaron los granas la liga ganando en el Rico Pérez, un estadio que llevaba resistiéndose desde la temporada 2013-2014; continuaron sorprendiendo a propios y extraños con una goleada en Nueva Condomina, y cerraron la jornada 2 como líderes después de empezar con un ‘6 de 6’ que no se lograba en el club murciano desde la campaña 2003-2004. Pero la competición no quiere darle un respiro al inspirado equipo grana, que este miércoles también hacía de tripas corazón para superar los dieciseisavos de final de la Copa Federación. Y es que el próximo domingo los murcianistas volverán a competir en territorio prohibido.
Visitarán los granas en Centro Deportivo Alcalá de Henares para enfrentarse a un Atlético Madrileño que les tiene tomada la medida en su campo. De hecho, los murcianistas no han sido capaces de lograr la victoria en ninguna de las tres veces que ambos equipos se han visto las caras en Primera RFEF.
Lo único positivo que ha podido salvar el Real Murcia ha sido un punto, el logrado el pasado curso en un partido que también se disputó en la jornada 3. Y fue un punto de lo más amargo. Porque el conjunto entonces entrenado por Joseba Etxeberria se adelantó en el marcador con un gol de Flakus en el 48, sin embargo vio como se escapaba el triunfo en el 99 cuando Javier Boñar ponía el definitivo 1-1 en el electrónico.
Aunque insuficiente, por lo menos el Real Murcia lograba sumar, algo que no hizo en las dos temporadas anteriores. En la 24-25, la primera de Fernando Torres en el banquillo del filial madrileño -ahora afronta la tercera-, los murcianistas caían derrotados. No sirvió de nada que Pedro Benito empatase a la media hora el gol inicial de Adrián Niño (21’), porque otra vez en los minutos finales el Atlético Madrileño amargó la tarde al murcianismo. Fue en el 82 cuando otra vez Niño anotaba el tanto que condenaba a los visitantes.
Mucho más dura fue la derrota encajada el 25 de mayo de 2024. En esa última jornada del campeonato liguero en Primera RFEF, de nada valió que Pedro León adelantara al Real Murcia cuando solo habían transcurrido seis minutos de partido. En un visto y no visto, el filial rojiblanco dio la vuelta al marcador. Calat ponía el 1-1 en el 17 y Diego Bri conseguía el 2-1 en el 19. Nada más regresar del descanso, un tanto de Carrillo en propia puerta se convertía en la sentencia definitiva para el cuadro murciano (3-1).
A este nuevo muro se enfrenta ahora Sergi Guilló en busca de un ‘9 de 9’ que dispararía la ilusión de una afición ya esperanzada con el buen comienzo de liga. Un Sergi Guilló que ha caído de pie en esta aventura que tiene como objetivo poder por fin conseguir el añorado sueño del ascenso a Segunda División.
En estas dos primeras jornadas, el Atlético Madrileño ha sumado cuatro puntos. Empezó empatando en casa ante el Juventud Torremolinos, en un partido en el que se llegó a adelantar dos veces en el marcador gracias a los tantos de Doménech; mientras que el pasado fin de semana ganaba al Hércules en el Rico Pérez (0-2). Álvaro Santos ponía el 1-0 en el 35 y Kamate sentenciaba en el 96.
31 años sin un ‘9 de 9’ en el inicio
Si el Real Murcia gana este domingo en el campo del Atlético Madrileño (20.30 horas/Movistar), los granas conseguirán hacer pleno en las tres primeras jornadas, algo que no se consigue desde hace 31 años. La última vez que los murcianistas comenzaron una temporada sumando tres victorias en el inicio fue en la campaña 95-96, curso en el que el Real Murcia militaba en Tercera División. Se ganó a Pinatar, Jumilla y Relesa Las Palas.
La titularidad de Chema Núñez, otra buena noticia
Preocupaban y mucho las lesiones antes del comienzo de liga. Cuando se aproximaba el inicio del campeonato, muchos temían que el equipo se resintiera con las bajas de jugadores como Chema Núñez, Moyita, Juanto y Álvaro Giménez, sin embargo los granas han sabido sobreponerse a la enfermería. Pero, ahora que también ha empezado la Copa Federación, Sergi Guilló necesita más futbolistas para las rotaciones, y uno de los que ya ha dejado atrás su lesión es Chema Núñez. Después de jugar algunos minutos en liga, este miércoles era una de las novedades en el once titular que el técnico ilicitano alineó ante el Mensajero. El centrocampista completó hasta 65 minutos, lo que le convierte ya en una alternativa real para poder tomar el mando del equipo en la liga. Y es que Chema Núñez es uno de los fichajes en los que más expectativas se tienen en Nueva Condomina. En esos dieciseisavos de Copa Federación también entró en el minuto 45 Álvaro Giménez, dando un paso más en su recuperación -ante el Teruel disputó 12 minutos-. El que sigue todavía fuera es Juanto Ortuño. Por su parte, Moyita, que no viajó a La Palma y que solo ha disputado 19 minutos en este arranque, parece que está necesitando más tiempo que sus compañeros para estar al 100%.
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