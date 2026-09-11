Íñigo Vélez avisa: "El de Majadahonda es un partido igual de complicado que el resto"

Esta mañana ha hablado el entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez, para tratar el encuentro del sábado frente al Rayo Majadahonda. Sus declaraciones han advertido de la calidad del rival y el peligro de creer que será un partido fácil. Aunque el conjunto madrileño ha perdido sus dos encuentros hasta la fecha, Vélez no se confía: "Será complicado porque querrán sumar por primera vez", ha expresado.

Ha repasado el técnico la última jornada, frente al Nàstic en el Cartagonova. "La palabra no es frustración, pero sí tenemos ganas de que esas ocasiones y ese buen juego se traduzca en tres puntos", ha comentado. El vitoriano no quiere conformismo. "Hicimos muy buen partido, pero no nos conformamos con eso. Sacamos un punto y dejamos de ganar dos", ha afirmado.

El técnico ha expresado que el ánimo del vestuario es diferente al de la primera semana. "Después del Algeciras, tras ganar, la gente está más convencida. Cuando no te sale lo que quieres, estás pensando en arreglarlo. Queremos hacer bueno el punto en casa", ha aseverado. No será tan sencillo y Vélez lo sabe.

"El Rayo Majadahonda ha perdido sus dos partidos en los últimos minutos. Es un buen equipo de Primera RFEF, que tiene jugadores que han ascendido y otros con mucha experiencia en la categoría", ha advertido en primera instancia el entrenador, que asegura no mirar más allá de este encuentro a Zaragoza, Águilas o Real Murcia. "El resto me da igual. El Rayo Majadahonda es un equipo que ha estado en Segunda, ascendió el año pasado y ha firmado buenos jugadores. Es un partido igual de complicado que el resto", ha reiterado.

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En el episodio de bajas tiene Íñigo Vélez la peor noticia. Aunque recupera a Rubén Serrano, pierde a Toni Villa, Adri Corral y Marc Jurado, quienes se han caído de la convocatoria por molestias. Boston y Marcelo siguen lesionados. No obstante, tendrá disponible, además del central, de vuelta de su sanción, a Jean Jules, Álex Guti y Benito Ramírez al cien por cien. "Lo bueno que tiene la plantilla es esa competitividad. Tienen que aprovechar las oportunidades cuando hay gente sancionada o lesionada. Estoy tranquilo porque salga quien salga lo va a hacer bien", ha concluido el técnico del FC Cartagena.