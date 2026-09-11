Baloncesto
El Hozono Jairis suma versatilidad en el juego interior con Jordan Hobbs
La ala pívot estadounidense llega al equipo de Alcantarilla tras brillar en la Serie A1 italiana
El Hozono Global Jairis ha apostado por la continuidad esta temporada. Seis jugadoras del pasado plantel continúan en el equipo y se han sumado cuatro, entre las que se encuentra la ala pívot estadounidense Jordan Hobbs, que llega de la Serie A1 italiana para aportar versatilidad en el juego interior. «Me habían hablado muy bien de la liga española y cuando recibí la oferta del Hozono Jairis no me lo pensé dos veces», dijo la jugadora ayer en su presentación, que se llevó a cabo en la sede de la empresa patrocinadora con la presencia del presidente de la misma, Manuel Martínez Ortuño, el máximo mandatario del club, Salva Costa, la base Aina Ayuso y el entrenador, Bernat Canut.
El técnico se mostró satisfecho por haber retenido a seis jugadoras de la pasada campaña: «Tenemos una plantilla no muy larga, pero con gente con experiencia que va a ser muy importante. Ahora estamos en un período de construirnos nosotros, pero tenemos una base muy importante para ser cada año un equipo mejor», explicó el ilerdense, quien considera que empezar la campaña con la disputa de la Supercopa el último fin de semana de septiembre «nos viene bien porque lo vamos a jugar por méritos propios, porque fuimos subcampeonas de la Copa de la Reina. Somos solo cuatro los que la jugamos y a los otros doce les gustaría estar también».
Por su parte, la capitana del conjunto jairista, Aina Ayuso, destacó que «tenemos un grupo con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. Desde el primer día estamos intentando que las jugadoras nuevas se sientan cómodas y entiendan lo que significa formar parte del Jairis».
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