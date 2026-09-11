El FC Cartagena, a vueltas con el derbi: "Resignación y adaptación"

El desastre de organización de la Real Federación Española de Fútbol con el partido entre el FC Cartagena y el Real Murcia sigue dando quebraderos de cabeza al conjunto local. Desde el anuncio del sorteo del calendario -19 de julio- se sabía que el derbi coincidía con la celebración de Cartagineses y Romanos, las fiestas de la ciudad portuaria. Hasta el 4 de setiembre no hubo una ‘solución’. Y finalmente, amparada por la seguridad, la RFEF tomó la peor decisión: retrasar el partido del 27 de septiembre al 7 de octubre y jugarlo entre semana. Y en el Cartagonova siguen dándole vueltas a la cabeza.

Víctor Alonso, director general del FC Cartagena, atendió ayer a los medios de comunicación para actualizar la situación general del club en estos momentos. El tema principal de su intervención, debido a su interés popular, fue el del derbi frente al Real Murcia. «Afrontamos la nueva fecha con resignación. Hemos intentado que el partido se jugara en fin de semana porque es el interés del público y del club en materia económica. Hemos empujado hasta donde hemos podido, pero no ha podido ser», manifestó el directivo.

«Ya no se puede hacer nada y nos centramos en la realidad. Siempre nos han trasladado que el motivo es la seguridad. Un informe de la policía desaconsejaba absolutamente la celebración del partido en fin de semana», desveló Alonso, que instó a «ser inteligentes» en la gestión del encuentro. «Tenemos que adaptarnos y sacar el máximo provecho del partido a todos los niveles: deportivo, económico y social. Lo tenemos todo prácticamente decidido, pero tenemos algún problema que resolver», adelantó.

Ese problema al que se refirió el director general albinegro es el de la ubicación de la grada visitante. Aunque habitualmente los aficionados del Real Murcia han sido acomodados en el Fondo Norte, la idea de los responsables del FC Cartagena es que ese Fondo Norte pase a estar ocupado por la grada de animación creada este año y que ya se dejó notar y mucho en el estreno en cada. Para premiar el apoyo que ese grupo está dando al equipo entrenado por Íñigo Vélez y para animar el ambiente del derbi, el FC Cartagena pretende reservar ese Fondo norte a sus propios seguidores, aunque esta idea todavía no se ha hecho realidad, porque falta que la Policía dé un visto bueno que no llega.

«Nos gustaría que cambiar de ubicación a la afición visitante, porque la idea es que sea nuestra gente la que esté en esas butacas», explicaba Víctor Alonso, reconociendo que «es complicado reubicar a la afición del Real Murcia por seguridad». «Creemos que hay soluciones. Estamos trabajando en ello, pero aún no hay una solución definitiva», añadía.

Con la grada de animación albinegra en el fondo Norte, los responsables albinegros quieren «un colorido distinto», para que los jugadores dirigidos por Íñigo Vélez sientan el apoyo desde el minuto 1.

Lo que están estudiando ahora en el Cartagonova es cómo cumplir el protocolo para mantener la distancia entre aficionados de ambos equipos. «Vamos a ver cómo lo hacemos en el partido del Murcia y, a partir de ahí, determinaremos la ubicación del resto del año», comentó.

Alonso no dudó en expresar la satisfacción de la directiva con la iniciativa de ese grupo de animación. «Estamos muy contentos con esa grada que se ha formado y creo que, desde el club, debemos potenciarla», dijo.

Víctor Alonso, que desveló que no se baraja realizar una promoción para los encuentros frente al Águilas y Real Murcia, también trató el tema de la ciudad deportiva y el traslado del equipo al Gómez Meseguer. «Creemos que lo mejor es no forzar el césped para que se consolide y nos ofrezca un rendimiento a largo plazo. Estamos viendo cómo evoluciona el terreno de juego para tomar decisiones. La temperatura es importante y las lluvias también», afirmó. «Estaremos en Pinatar Arena hasta que pueda ser debido a su resiembra. Después, buscaremos soluciones. Tenemos la opción del estadio y otras soluciones», zanjó.

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Por último, el directivo cartagenerista repasó la situación económica del club. «Es evidente que hace falta inversión. Las deudas de la anterior gestión siguen retumbando en el Cartagonova y es complicado. Necesitamos una inyección», aseveró. «Hay alternativas y posibilidades. Es un tema que lleva el presidente y propietario y esperemos que pronto haya una solución. Está trabajando en ello», concluyó el director general del FC Cartagena.