Un partido de sanción para Adrián Hernández, entrenador del Águilas, por su expulsión ante el Sant Andreu

Adrián Hernández, entrenador del Águilas, fue expulsado el pasado sábado en la derrota del conjunto aguileño en el campo del Sant Andreu. En el minuto 51, según recoge el acta del choque, vio la tarjeta roja por «protestar de forma ostensible una decisión arbitral gesticulando con los brazos y saliendo de su área técnica, siendo advertido con anterioridad que cesara su actitud». Por este motivo, el Comité de Competición de la Federación Española resolvió que el preparador de Churra no se pueda sentar en el banquillo en el choque del próximo sábado ante el Real Madrid Castilla en el Centenario El Rubial (13:00 horas), además de tener que pagar una multa económica.

Asimismo, siete jugadores han sido amonestados por las tarjetas que vieron: Iván Martínez, José Mas, Víctor Ruiz, Adrián Pérez, Nicolás Abenza, Dani Merchán, Serpeta y Yasser.

Además, la Federación Española ha advertido al club aguileño porque entró en el terreno de juego en la segunda parte con ocho minutos de retraso, pidiéndole que «extreme su diligencia y adopte las medidas necesarias para garantizar la puntualidad en futuros partidos».

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El equipo aguileño, que aún no conoce la victoria, se enfrenta este sábado en casa a un Real Madrid Castilla que ganó su primer partido el pasado sábado ante el Torremolinos. El filial madridista está entrenado esta campaña por Julián López de Lerma, quien sustituyó este verano a Raúl González Blanco.