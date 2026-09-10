El Lorca Deportiva pierde a Álvaro Martínez para toda la temporada

Se han confirmado las peores sospechas. El jugador murciano de veintiséis años, Álvaro Martínez, se va a perder toda la presente temporada. El citado jugador realizó un giro en el descuento de la primera parte del partido que su equipo, el Lorca Deportiva, estaba disputando ante el Elche Ilicitano. Desde el primer momento se temió lo peor y se ha confirmado. Álvaro sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

La pasada campaña se perdió el tramo final del campeonato, ya que fue sometido a una intervención por rotura del tendón proximal del recto femoral, sufrida en un entrenamiento, en el mes de abril. Jugó veintiséis partidos. Fue intervenido por los doctores Carlos Puig y Diego Martínez en el Hospital Intermutual de Levante, en Valencia.

Tras un largo periodo de recuperación, el técnico Sebas López ha podido contar con Álvaro Martínez durante toda la pretemporada, dando la impresión de que estaba totalmente recuperado.

El club lorquino se plantea incorporar algún jugador al tratarse de una lesión de larga duración.

Por otro lado, el lateral derecho Jaime Escobar, lesionado al principio de la pretemporada, también ha sido intervenido de una lesión de ligamento cruzado.

El Lorca Deportiva jugará la segunda jornada en el estadio de Los Arcos el próximo domingo ante el Orihuela.

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Por otro lado, el club lorquino realizó la tradicional ofrenda floral a la patrona de Lorca, la Virgen de las Huertas. Los capitanes, Dani García y Alain, junto al gerente, Pepe Sánchez, y el director deportivo, David Navarro, depositaron un centro de flores blanquiazules en el altar del santuario que lleva el nombre de la patrona, coincidiendo con su onomástica.