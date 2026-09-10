Juani Marcos: "He tomado como referencia y ejemplo lo que hizo Campazzo en el UCAM Murcia"

Llegar a un equipo donde un compatriota, Facundo Campazzo, dejó una huella imborrable, supone asumir una referencia de altura. Y para Juani Marcos, el segundo base argentino en la historia del UCAM Murcia CB, no es una presión, sino un aliciente. En la factoría de ElPozo Alimentación, que por segunda campaña seguirá apoyando al primer equipo de baloncesto de la Región, el ex del Barça, quien firmó un contrato con los universitarios por dos temporadas, no ocultó que habló con el ahora director de juego del Real Madrid, al que ha tomado «como referencia y ejemplo», y admitió que le recomendó su fichaje por los murcianos.

«Le pregunté al Facu, con quien coincidí ahora en la selección. Él estuvo aquí y me habló muy bien de la ciudad, de todo lo que es el UCAM, y me dijo que estuvo siempre muy contento. A él le sirvió para crecer y yo quiere dar ese paso. Lo he usado un poco como ejemplo y referencia. A él el paso por aquí le hizo muy bien, creció muchísimo, y yo creo que venir aquí me va a ayudar muchísimo», expuso un jugador que en el primer amistoso, en Albacete, aportó 17 puntos.

Sito Alonso, hablando con Juani Marcos en el amistoso Albacete-UCAM Murcia / UCAM Murcia CB

Pero por encima de la anotación destacó un dato: dio 6 asistencias. Porque Juani lo tiene claro: «Tengo que tratar de liderar un poco el equipo y hacer mejor a mis compañeros, que es algo también que yo siempre trato de hacer, que todo el equipo funcione. Mi rol es ese, tratar de en ataque sumar y hacer jugar a mis compañeros. Y en defensa, imponer esa identidad del UCAM Murcia que lleva ya muchos años, presionando, jugando fuerte y siendo un equipo físico. Yo tengo que tratar de sumar al equipo más mis compañeros a mí», explicó el base de 26 años que en ACB ha jugado dos campañas en el Girona y una en el Barça, la pasada.

El primer objetivo que se ha marcado Juani Marcos es entender a sus compañeros. «Hay jugadores que, obviamente, tienen un rol de ser los anotadores y tengo encontrarlos porque ese tiene que ser el punto fuerte que debo de tener. Si están ellos en pista, no abusar de que tire diez tiros seguidos el mismo jugador, sino encontrar el tiro perfecto, que es lo que siempre trato de hacer. A veces me tocará hacer el tiro a mí, pero tengo que tratar de encontrar a mis compañeros para que el tiro sea el de mayor efectividad», señaló.

Juani Marcos, en su presentación como jugador del UCAM Murcia en ElPozo Alimentación / UCAM Murcia CB

Sabe Juani Marcos que Sito Alonso es un entrenador que da libertad a los jugadores siempre dentro de un orden táctico que parte desde la defensa. «La primera vez que hablé con Sito me dijo que tendría libertad para tomar decisiones siempre y cuando trabaje en defensa. Es un entrenador que destaca más por ser defensivo, pero a ciertos jugadores les da un poco más de libertad. Y estoy muy contento porque se ve que tiene confianza plena en mí, y si alguien tiene confianza en ti, tienes que darlo todo por él», señaló el jugador de Rosario.

La temporada pasada pudo comprobar desde fuera Juani Marcos la ambición del UCAM. Con el Barça se enfrentó a los universitarios en liga, Copa del Rey y los play off. «Cada partido que jugábamos contra ellos, se sabía que iba a ser una final. Es un rival que desde el segundo uno ya te plantea las cosas difíciles, y se ve que quiere competir hasta el final. Es un equipo que lucha cada pelota como si fuera la última. Eso te atrae. Se me dio la oportunidad de venir y la verdad que estoy muy agradecido por eso, por vestir estos colores que te contagian intensidad, energía y ganas, y eso es algo muy positivo para mí». Por todas estas circunstancias, Marcos considera que fichar por el UCAM Murcia, que para muchos puede suponer un paso atrás cuando has jugado en el Barça, «es para mí un gran paso, porque puedo seguir soñando y creciendo en un club donde las ambiciones nunca caen».