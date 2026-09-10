FC Cartagena: Íñigo Vélez se sirve sin delantero centro en el arranque liguero

La liga en Primera RFEF ya está en marcha y los equipos comienzan a coger velocidad de crucero hasta que llegue el parón navideño en la última semana del año. Dos jornadas se han disputado y, aunque no se pueden sacar demasiadas conclusiones, empiezan a verse ciertas tendencias que podemos estudiar. En el Fútbol Club Cartagena hay una situación que llama la atención: el equipo ha iniciado sus dos primeros compromisos ligueros sin delantero centro.

Y es que parece ser que Íñigo Vélez, entrenador cartagenerista, le ha dado la vuelta a la situación. Tras concluir la pasada temporada -una temporada en la que el Cartagena acusó su falta de gol más que nadie- quedaba clara y meridiana la necesidad de firmar delanteros. Sin Christian Borrego ‘Chiki’, que no aceptó la oferta del club portuario; ni Alfredo Ortuño, que no la tuvo después de cinco temporadas en el equipo; el FC Cartagena debía renovar su parcela ofensiva. Era obligatorio.

Por eso, el primero en llegar al equipo en el mercado veraniego fue Marcelo dos Santos. Un punta referencia con envergadura, remate y gol para apuntalar el ataque. Un ‘nuevo Ortuño’ que hiciera buenos los balones colgados al área. Una figura que cualquier equipo necesita. Sin embargo, su mala pretemporada -1 único gol- provocó que la dirección deportiva buscara soluciones alternativas.

Marcelo, durante un partido de pretemporada. / Iván Urquízar

Si bien es cierto que ya contaba Íñigo Vélez con Ibán Ribeiro, el vasco no cumple con el mismo rol en el campo que Marcelo. Es más móvil, más asociativo y menos rematador de área. Encontró la dirección deportiva una oportunidad en Marcos Moreno. Un jugador con las características que buscaba en Marcelo pero más prometedor (22 años) tras su buena temporada de debut en Primera RFEF con el Talavera.

La lesión de Marcelo en el último amistoso de pretemporada y los buenos minutos del manchego coincidieron justo antes de iniciar el curso. Con el brasileño fuera del césped para tres semanas, Vélez tenía hecha la alineación. No obstante, ha sorprendido en las dos primeras jornadas: Moreno no ha sido titular en ninguna de ellas y el entrenador se ha servido con otros jugadores.

La decisión del entrenador sorprende aún más porque el vitoriano siempre ha sido un entrenador con predilección a alinear, al menos, un delantero referencia. Así lo atestigua su histórico de partidos, arrojando una clara preferencia por el 4-4-2, el 5-3-2 y el 3-5-2 con un punta que ‘fija’ a los centrales y otro que se mueve para buscar los espacios. Quizás esto fue lo que llevó al director deportivo, Javier Hernández, a intentar un movimiento de última hora al cierre del mercado: se barajó el fichaje de Álex Costa, pero finalmente no se dio.

Toni Villa, de los más destacados, conduce el balón / Álex Moreno

Con un fichaje frustrado, un punta lesionado y otro con menos rodaje que sus compañeros -Moreno llegó a dos semanas de empezar la liga-, Vélez ha tenido que reinventarse. Ha renunciado a sus gustos para alinear, en los dos primeros partidos, un ataque sin referencia: Toni Villa e Ibán Ribeiro han conformado un frente ofensivo albinegro que no destaca en altura, corpulencia o remate, pero que ha generado espacios, ocasiones y goles en un buen volumen.

En la tercera jornada de liga, que disputa el Cartagena en el Cerro del Espino este sábado a las 21.00 horas, Vélez alineará un nuevo once para buscar la victoria. Seguirá sin tener a Marcelo. Marcos Moreno está en plena forma y sus minutos van en ascenso, ya que jugó 15 minutos en la primera jornada y 26 en la segunda. No obstante, sigue sin ser titular. Si continúa sin serlo marcará el entrenador un claro cambio de rumbo con respecto a su dibujo. El dilema, en este caso, es positivo: Villa y Ribeiro están siendo los mejores del Cartagena. Cuando algo funciona, no se toca.