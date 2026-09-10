Fútbol
Álex Guti: "Sé que no se hicieron bien las cosas, pero el club ahora pinta muy bien"
El extremo diestro, fichado durante el último día del mercado, valora el trabajo de la nueva directiva con Alejandro Arribas al frente
El último fichaje del FC Cartagena en el mercado de verano ha sido presentado hoy ante los medios de comunicación. Álex Guti, extremo diestro, se ha pasado por la sala de prensa del Cartagonova para atender a los medios de comunicación. Ha afirmado que su fichaje en las últimas horas "fue complicado", pero que no se lo pensó cuando apareció la opción del club albinegro.
"Siento un gran honor de pertenecer a este club histórico. Cuando escuché el nombre de Cartagena tomé la decisión. Estoy muy contento de estar aquí". Así han sido las primeras declaraciones de Guti como jugador del FC Cartagena, un futbolista que llega para "aportar verticalidad, trabajo y goles" al equipo de Íñigo Vélez.
Ha reiterado el atacante que la decisión de llegar al Cartagonova fue fácil, pero la situación no lo fue tanto "La situación era complicada porque quedaban pocos días de mercado. Tenía ofertas importantes de la categoría, pero cuando surgió la oportunidad no me lo pensé porque el proyecto deportivo es super interesante y porque me consta que se están haciendo las cosas bien", ha expresado refiriéndose a la directiva. "Hay una gran plantilla y un gran cuerpo técnico", ha añadido Guti.
Demustra el extremo conocimiento sobre la actualidad del club. "Sé que años atrás no se hicieron bien las cosas", ha comentado. "Con la nueva directiva todo va cogiendo rumbo. Es un club que tiene 'buena pinta' a futuro", ha añadido Álex Guti.
El jugador se encontraba en Chipre, donde consiguió el ascenso con el Salamina Famagusta. "Tenía contrato, pero decidí salir. Se lo comenté a mi entorno y se dio la oportunidad. Mi sueño siempre ha sido jugar en el fútbol profesional en España y no hay mejor sitio que Cartagena para conseguirlo", ha manifestado.
En cuanto a su entrada en el once de Íñigo Vélez, Guti no tiene prisa. "El equipo estuvo muy bien y Toni Villa es un excelente jugador, pero el año es muy largo. Vamos entreno a entreno. Voy a dar lo máximo de mí y el mister decidirá cuando tengo que jugar", ha dicho. Físicamente está "genial". "Estoy para jugar desde ya. Disponible para el entrenador", ha expresado.
Por último, Guti ha mandado un mensaje a la afición. "El ambiente en el Cartagonova es muy bueno. El equipo necesita que todos seamos una familia porque así será mucho más fácil conseguir el objetivo. Los compañeros jugaron espectacular y fue una pena que se nos escaparan los dos puntos", ha concluido.
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