El Águilas, a por su primera victoria ante el Castilla

En un horario no muy común para jugar al fútbol (sábado, 13:00 h), tiene el Águilas FC una oportunidad para lograr la primera victoria en su debut en la Primera RFEF, aunque el rival no es el más propicio: el Real Madrid Castilla, que visita El Rubial por segunda vez. Ya lo hizo en 2ª B, en la temporada 2008/2009, partido en el que empataron a un gol. El tanto local lo marcó Sívori, de penalti, en el minuto 90. Un resultado que se puede quedar corto ante las pretensiones y necesidades que tienen los costeros.

«Es una oportunidad de refrendar el trabajo, las cosas buenas que estamos haciendo y de pulir las deficiencias o los despistes que estamos cometiendo, que yo creo que, la verdad, a día de hoy está siendo bastante injusto, severo el fútbol con nosotros», apuntó Adrián Hernández en la previa del partido, quien ha querido dejar zanjado el tema de su expulsión el pasado domingo en Barcelona: «Del arbitraje y ya está. El hombre también cometió sus errores, como yo los cometí otras veces», indica el técnico, quien destaca que «lo único que le digo es que sea una cosa ecuánime y justa, y no vengamos con prejuicios. Ya está, no hay que decir nada más de este tema».

El entrenador blanquiazul ha alertado de la dificultad del partido ante el filial madridista, calificándolo como «un equipo fantástico, formado por jugadores jóvenes, con un enorme potencial y algunos con un valor de mercado muy elevado», y considera que tienen que «afrontar el partido con respeto, humildad y máxima concentración», en un partido «donde nosotros también podemos ganar, nosotros podemos hacérselo muy incómodo, nosotros creo que podemos quitarle por momentos el balón». En un análisis previo en el que avisa de que «no podemos estar con un Madrid defendiéndonos los 90 minutos porque tienen mucha calidad arriba. Espero un partido igualado entre los dos equipos del grupo que menos situaciones de gol reciben, pero ellos llevan cero goles y nosotros llevamos cuatro», una faceta defensiva en la que tienen que mejorar los costeros.

Noticias relacionadas

Aunque el entrenador de Churra destaca que «el equipo está haciendo muchas cosas bien, especialmente en el dominio del juego y en la generación de ocasiones, pero debe aprender a gestionar mejor los momentos de inestabilidad», por lo que «tenemos que darle importancia a los momentos, a los detalles y agarrarnos al campo», reconociendo que «ahora mismo estamos en ese momento de conocer la categoría con cero presión, pero con diez de responsabilidad. La responsabilidad de hacer las cosas bien y después que el partido nos lleve a conseguir o no conseguir la victoria», añadiendo que «tenemos que darle importancia a los momentos, a los detalles y agarrarnos, ser un equipo competitivo, agarrarnos al campo y no cometer esos errores tan groseros porque estamos haciendo muchas cosas bien», destacando que es un partido ante el Real Madrid Castilla en el que «disfrutemos de su presencia aquí, pero eso sí, hagamos un partido donde nosotros también podamos ganar».