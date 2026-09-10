Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Limpieza ramblasTemporal MurciaHuelga autobusesFiltros Mar MenorQuantix MurciaJornada SuicidioReal Murcia Copa del Rey
instagramlinkedin

El Águilas, a por su primera victoria ante el Castilla

Adrián Hernández dice que se puede disfrutar de la presencia de los madridistas, pero «hagamos un partido donde podamos ganar»

Entrenamiento de los costeros

Entrenamiento de los costeros / Jaime Zaragoza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Zaragoza

Jaime Zaragoza

En un horario no muy común para jugar al fútbol (sábado, 13:00 h), tiene el Águilas FC una oportunidad para lograr la primera victoria en su debut en la Primera RFEF, aunque el rival no es el más propicio: el Real Madrid Castilla, que visita El Rubial por segunda vez. Ya lo hizo en 2ª B, en la temporada 2008/2009, partido en el que empataron a un gol. El tanto local lo marcó Sívori, de penalti, en el minuto 90. Un resultado que se puede quedar corto ante las pretensiones y necesidades que tienen los costeros.

«Es una oportunidad de refrendar el trabajo, las cosas buenas que estamos haciendo y de pulir las deficiencias o los despistes que estamos cometiendo, que yo creo que, la verdad, a día de hoy está siendo bastante injusto, severo el fútbol con nosotros», apuntó Adrián Hernández en la previa del partido, quien ha querido dejar zanjado el tema de su expulsión el pasado domingo en Barcelona: «Del arbitraje y ya está. El hombre también cometió sus errores, como yo los cometí otras veces», indica el técnico, quien destaca que «lo único que le digo es que sea una cosa ecuánime y justa, y no vengamos con prejuicios. Ya está, no hay que decir nada más de este tema».

El entrenador blanquiazul ha alertado de la dificultad del partido ante el filial madridista, calificándolo como «un equipo fantástico, formado por jugadores jóvenes, con un enorme potencial y algunos con un valor de mercado muy elevado», y considera que tienen que «afrontar el partido con respeto, humildad y máxima concentración», en un partido «donde nosotros también podemos ganar, nosotros podemos hacérselo muy incómodo, nosotros creo que podemos quitarle por momentos el balón». En un análisis previo en el que avisa de que «no podemos estar con un Madrid defendiéndonos los 90 minutos porque tienen mucha calidad arriba. Espero un partido igualado entre los dos equipos del grupo que menos situaciones de gol reciben, pero ellos llevan cero goles y nosotros llevamos cuatro», una faceta defensiva en la que tienen que mejorar los costeros.

Noticias relacionadas

Aunque el entrenador de Churra destaca que «el equipo está haciendo muchas cosas bien, especialmente en el dominio del juego y en la generación de ocasiones, pero debe aprender a gestionar mejor los momentos de inestabilidad», por lo que «tenemos que darle importancia a los momentos, a los detalles y agarrarnos al campo», reconociendo que «ahora mismo estamos en ese momento de conocer la categoría con cero presión, pero con diez de responsabilidad. La responsabilidad de hacer las cosas bien y después que el partido nos lleve a conseguir o no conseguir la victoria», añadiendo que «tenemos que darle importancia a los momentos, a los detalles y agarrarnos, ser un equipo competitivo, agarrarnos al campo y no cometer esos errores tan groseros porque estamos haciendo muchas cosas bien», destacando que es un partido ante el Real Madrid Castilla en el que «disfrutemos de su presencia aquí, pero eso sí, hagamos un partido donde nosotros también podamos ganar».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la evolución de las lluvias, en directo | Una tromba de agua inunda calles y derriba el arco de la Feria de Murcia
  2. Así hemos contado la victoria del Real Murcia frente al Mensajero en la Copa Federación
  3. El ES-Alert será automático en la Región de Murcia ante avisos rojos de la CHS por crecidas
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: la Justicia aclara cuándo un vecino puede librarse de pagar una derrama aunque la comunidad la apruebe
  5. Un miércoles pasado por agua: la alerta por lluvias sube a naranja en gran parte de la Región de Murcia
  6. Más de 60 agentes, 11 registros y 15 detenidos en una macrooperación antidroga en el barrio de La Paz de Murcia
  7. Autobuses y tranvía a medio gas: los cuatro días de huelga arrancan en la Región de Murcia con servicios reducidos desde este jueves
  8. La tromba de agua sacude Murcia, inunda calles y deja destrozos en plena Feria

El Águilas, a por su primera victoria ante el Castilla

El Águilas, a por su primera victoria ante el Castilla

Marruecos dice que no acepta "ser chivo expiatorio" en "ajustes de cuentas políticos" de España

Marruecos dice que no acepta "ser chivo expiatorio" en "ajustes de cuentas políticos" de España

El Museo Minero de La Unión vuelve a abrirse al flamenco este otoño

El Museo Minero de La Unión vuelve a abrirse al flamenco este otoño

Casa Tarradellas bate su propio récord de facturación con 1.582 millones en 2025

Casa Tarradellas bate su propio récord de facturación con 1.582 millones en 2025

El PSOE arremete contra el PP por la huella que dejan las lluvias en Murcia: "Ayer vimos un municipio patas arriba"

El PSOE arremete contra el PP por la huella que dejan las lluvias en Murcia: "Ayer vimos un municipio patas arriba"

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

Enigmas entre cuevas, conciertos, historia y vermú: estos son los planes más destacados para el fin de semana en la Región

Enigmas entre cuevas, conciertos, historia y vermú: estos son los planes más destacados para el fin de semana en la Región

Juani Marcos: "He tomado como referencia y ejemplo lo que hizo Campazzo en el UCAM Murcia"

Juani Marcos: "He tomado como referencia y ejemplo lo que hizo Campazzo en el UCAM Murcia"
Tracking Pixel Contents