Waltinho se une a las bajas de Chemi y Renato en el Jimbee Cartagena para el estreno liguero

El Jimbee Cartagena estrenará la nueva temporada el domingo recibiendo al Inter JP Financial en el Palacio de los Deportes. El conjunto entrenado por Duda tendrá tres ausencias, puesto que a las ya conocidas del meta Chemi y Renato, en proceso de recuperación de sus lesiones de larga duración, se ha unido el pívot brasileño Waltinho, quien según el parte médico del club, padece “una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda sufrida durante la pretemporada. Se espera que esté de baja de 3 a 5 semanas”.

Asimismo, la entidad ha comunicado que Chemi “pasó por un proceso de sutura meniscal de su rodilla derecha tras una acción en las pasadas semifinales de la UEFA Futsal Champions League. Su evolución es favorable y actualmente se encuentra realizando trabajo de readaptación y entrenamiento específico de portería. Está previsto que durante el mes de septiembre se reincorpore totalmente al trabajo con el grupo”, mientras que sobre Renato, quien se lesionó en el inicio de la temporada pasada, “sigue aún recuperándose de la fractura en su rótula izquierda. Su regreso a la competición estará condicionado por su evolución”.