El UCAM Murcia gana con solvencia su primer amistoso de pretemporada

El UCAM Murcia CB ha arrancado los partidos amistosos de pretemporada con una victoria ante el Bueno Arenas Albacete, equipo recién ascendido a Primera FEB, con una victoria (65-108) en la reaparición de Kaiser Gates tras más de un año de baja. En el conjunto universitario han destacado la capacidad de anotación de Souley Boum, quien ha actuado en todo momento en la posición de escolta, Mike Forrest y Juani Marcos.

Sito Alonso ha contado con todos los jugadores excepto Dylan Ennis, quien pese a estar ya recuperado de la operación en la muñeca que sufrió el pasado mes de abril, ya se encuentra para jugar, pero el cuerpo técnico ha preferido que su vuelta sea este viernes en Yecla frente al Boca Juniors. El primer quinteto ha sido el compuesto por Juani Marcos, Jonah Radebaugh, Sander Raieste, Kaiser Gates y Jean Marc-Pansa. Es decir, dos de los cuatro fichajes de este verano actuando de inicio.

La primera noticia positiva para los murcianos ha sido ver a Gates en pista. El ala pívot se lesionó en septiembre de 2025, sin poder jugar ni un solo minuto, incluso en pretemporada, el curso pasado. El estadounidense ya está de vuelta para volver a ser un jugador determinante, como lo fue en el pasado. Y su carta de presentación ha sido la primera canasta de los universitarios, un triple.

Juani Marcos, con el balón, Cate, en un momento del partido / UCAM Murcia CB

Las constantes rotaciones han marcado el encuentro. De hecho, rápidamente ha entrado en pista la segunda unidad, con Souley Boum, Mike Forrest, Toni Nakic, Emi Cate y Sant-Roos. Y el combo con pasaporte guineano, quien ha llegado por la marcha de David DeJulius al Beskitas, se ha convertido en protagonista desde el primer momento, anotando con facilidad desde el exterior y poniendo la primera renta para su equipo al final del primer cuarto (15-21).

El recital del nuevo fichaje murcianista, que ya brilló hace una semana en las Ventanas FIBA con su selección, ha continuado en el segundo cuarto, que ha cerrado con 13 puntos. Pero Mike Forrest no se ha quedado atrás y se ha ido hasta los 11, mientras que el capitán, Radebaugh, ha aportado 10 al descanso, al que se ha llegado con 31-46.

En el tercer cuarto se ha terminado de romper definitivamente el choque. A los cuatro minutos de la reanudación, el UCAM se ha situado con 23 puntos de renta (41-64), para cerrarse el tercer período con 51-74.

Con las defensas más permisivas, Mike Forrest, quien ha acabado con 23 puntos, ha tomado el relevo en la anotación a Boum, sumándose también un notable Juani Marcos, en un último cuarto donde el equipo murciano se ha desmelenado, acabando cinco jugadores con dobles dígitos y con un parcial de 14-34.

Anotadores

Juani Marcos (17), Jonah Radebaugh (10), Sander Raieste (1), Kaiser Gates (3), Jean Marc-Pansa (9) -cinco inicial-; Souley Boum (21), Mike Forrest (23), Dani González (4), Howard Sant-Roos (10), Emi Cate (4), Rubén López (2), Moussa Diagne (4), Steinbergs (9), Nakic (11)