Baloncesto
Sito Alonso: "Quiero más agresividad defensiva que el año pasado, que no es fácil"
El técnico apuesta por la versatilidad de los nuevos fichajes del UCAM Murcia CB, aunque advierte que el equipo debe mejorar su rendimiento defensivo para alcanzar los objetivos marcados
Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, hizo especialmente hincapié en la defensa y la actitud de sus jugadores en sus declaraciones tras el triunfo ante el Bueno Albacete en el primer partido de pretemporada (65-108). De hecho, puso el listón muy alto: «Quiero que juguemos seamos en defensa más agresivos que el año pasado, un poquito más, que no es fácil. Hemos estado en un nivel de agresividad 6 y necesitamos llegar al 10», expuso el preparador murcianista. Asimismo, sobre la actuación de los nuevos apuntó que «Jean- Pansa tiene una papeleta muy importante, que es aprenderse todos los conceptos defensivos muy rápido, y creo que está haciendo un esfuerzo grande para hacerlo», mientras que de Souley Boum añadió que «ha demostrado un buen nivel defensivo y solo ha sufrido un despiste». Además, se mostró satisfecho con Juani Marcos y Marcis Steinbergs, que «han estado a un buen nivel físico bien». También reapareció ayer Kaiser Gates, de quien dijo que «he visto que todavía le queda mucho período de recuperación, como es normal. Sufrió una lesión muy importante y tiene que intentar, en primer lugar, ganar confianza, y nosotros se la vamos a dar», y también explicó que sus jugadores tendrá que acostumbrarse a quedarse fuera de las convocatorias al disponer de quince en plantilla. Además, destacó la sociedad entre Boum y Forrest porque «juntos son más peligrosos todavía, pero lo primero que hay que hacer es defender», matizando después que «cuando ellos están nuestro nivel defensivo baja, y eso no podemos permitírnoslo».
Estas han sido todas sus declaraciones
¿Qué impresiones te ha dejado el equipo?
Bueno, es difícil. En estos primeros partidos lo que nosotros intentamos es hacer una rotación bastante corta. Lo único que miro de verdad es la actitud de los esfuerzos para ir creando un estilo, y creo que durante muchos momentos ha sido buena de los jugadores nuevos, sobre todo, que es los que tenemos que evaluar, y de los que tenemos de la temporada pasada, pues ha habido momentos muy buenos y otros momentos que tenemos que mantener un poquito más de tensión.
¿Qué destacarías de los nuevos más allá del proceso de adaptación?
Sobre todo que Jean- Pansa tiene una papeleta muy importante, que es aprenderse todos los conceptos defensivos muy rápido, y creo que está haciendo un esfuerzo grande para hacerlo. En el caso de Souley Boum, creo que ha demostrado un buen nivel defensivo y solo ha sufrido un despiste en un corte que han hecho en un saque de banda buscándole a él de una manera intencionada, y creo que los demás tenemos que colaborar para que esto no pase en ningún partido, pero ha tenido un buen nivel. Y Juani Marcos y Marcis Steinbergs han estado a un buen nivel físico bien. Lo que pasa es que es el primer partido y el Albacete ha tenido un momento muy bueno de acierto que me ha encantado, sobre todo desde línea de tres puntos muy lejana, y es algo que nos va a servir para saber que tenemos que apretar en todas las situaciones a cualquier equipo contra el que nos enfrentemos.
¿Es una papeleta tener a tantos jugadores exteriores tan buenos?
Bueno, es una papeleta que van a tener que aprender los jugadores, porque alguno se tendrá que quedar fuera siempre. Son muchos jugadores y lo hemos hecho así porque cada año lo intentamos para tener sobre todo una presencia en el mercado interno. Si tú tienes un problema, pues ya no tienes que salir al mercado, lo tienes en casa, y eso es lo más difícil porque, como bien sabéis, no podemos gastar por gastar. Tenemos que cuidar mucho nuestro presupuesto y es importante que tengamos esos quince jugadores atados ya con nosotros para que podamos solucionar cualquier problema. Eso es una maravilla tener a esos jugadores con nosotros.
El regreso de Kaiser Gates.
He visto que todavía le queda mucho período de recuperación, como es normal. Sufrió una lesión muy importante y tiene que intentar, en primer lugar, ganar confianza, y nosotros se la vamos a dar. Ha jugado los primeros 20 minutos, un rato en el primer cuarto y otro en el segundo, pero todavía no tiene la confianza suficiente. Además, se ha caído, se ha dado un golpe en la rodilla y hemos evitado cualquier problema luego.
¿Qué te ha parecido la conexión entre los exteriores?
Me ha gustado más Mike Forrest y Boum juntos, que son más peligrosos todavía. La idea es que puedan jugar todos juntos en cualquier momento, al uno, al dos, incluso con tres pequeños. Esa es la idea. Pero lo primero que hay que hacer es defender, porque sin defender no puedes hacer nada en ataque. Primero tienen que entender que podemos crear problemas al equipo contrario con este tipo de anotadores, pero si no estamos a un nivel muy alto los cinco jugadores en pista, cuando ellos están nuestro nivel defensivo baja y eso no podemos permitírnoslo.
¿Cómo has visto el nivel físico del equipo?
Nosotros hemos entrenado esta mañana y no vamos a dejar de hacerlo por ningún partido amistoso que juguemos. No tenemos tiempo. No vamos a entrenar tres horas mañana, pero vamos a entrenar una hora y media antes de jugar contra Boca Juniors y el día de Boca Juniors, por la mañana, vamos a entrenar también. Es lo que hay ahora. No podemos llegar físicamente bien a los partidos. Es lo que hay y tenemos que aprender de eso.
¿Qué es más importante ahora, jugar o entrenar?
Entrenar jugando. Hay que entrenar y entrenar jugando también. Eso es lo más importante. No vamos a dejar nada en nuestro proceso de entrenamiento por ganar o perder un partido en función de una cosa táctica. Vamos a intentar ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Obviamente vamos a intentar ganar siempre, pero no vamos a hacer algo que no hemos preparado, o vamos a dejar de hacer algo que nos está saliendo mal, por hacer otra cosa que sabemos que nos sale bien, y vamos a abandonar esa que sale mal. Eso no podemos hacerlo. Sería una irresponsabilidad ante un inicio de liga que, como siempre, contra cualquier equipo que juegues, es súper difícil.
¿Cómo quieres que juegue defensivamente este año el UCAM Murcia?
Más agresivo que el año pasado, un poquito más agresivo. Vamos a intentar hacerlo, que no es fácil. Hoy hemos estado en un nivel de agresividad 6 y necesitamos llegar al 10.
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