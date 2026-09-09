El Real Murcia sigue rumbo a la Copa del Rey de la mano de Meca

El canterano Alejandro Meca se ha encargado de mantener intactas las opciones del Real Murcia para lograr una plaza en la Copa del Rey esta misma temporada. Después de superar la fase autonómica, el vencer al Mazarrón, UCAM Murcia y CD Cotillas, el conjunto grana ha iniciado su travesía por la fase nacional con un triunfo que se definió en la prórroga.

Y es que el gol del futbolista murciano, que se encuentra a caballo entre el Imperial y el primer equipo, ha servido para vencer a un CD Mensajero que puso en verdaderos apuros al equipo de Sergi Guilló durante todo el partido. El cuadro de la isla de La Palma, que este fin de semana arrancará el calendario de Tercera Federación, fue capaz de plantarle cara durante varios minutos a un Real Murcia que contó con la posesión del balón durante varios tramos. Aunque no fue capaz de ser del todo efectivo.

El Mensajero aprovechó sus salidas a la contra y en una de ellas, con un activo Michael, encontró a la media hora de juego un penalti por mano de un jugador del Real Murcia en un saque de esquina. La pena máxima, transformada por el propio Michael, fue el 1-0 que defendió el conjunto local durante todo el partido. Eso sí, hasta el minuto 90, cuando el delantero Álvaro Bustos aprovechó un balón rechazado tras una falta para hacer el empate.

Ya en la prórroga, cuando parecía que el Real Murcia había perdido fuerzas, irrumpió el canterano, protagonista durante todo el verano en los planes del primer equipo, para evitar los penaltis con un lanzamiento al que nada pudo hacer el guardameta Hormiga.

El Real Murcia deberá superar ahora dos rondas más en esta fase nacional para lograr así una plaza en la Copa del Rey, donde podría cruzarse con equipos de mayor envergadura (Segunda y Primera División) y que deberían visitar Nueva Condomina.

Estreno de Usseyn Diao

Y eso que el equipo de Sergi Guilló, con varias rotaciones y Usseyn Diao estrenándose como jugador grana, asumió desde el inicio el control de la posesión sobre el césped artificial. Sin embargo, el primer aviso serio fue del Mensajero, que obligó a Víctor Olmedo a despejar un balón suelto tras un saque de esquina.

Con el paso de los minutos aumentó el dominio murcianista, aunque sin traducirse en ocasiones claras. El Murcia se instaló en campo contrario y reclamó un posible penalti tras una combinación entre Chema Núñez y Meca, pero el conjunto local seguía encontrando espacios para salir con peligro.

Ficha técnica CD MENSAJERO: Álvaro, Isidro, Cabezola, Óscar, Celihueta, Pito, Adama Jr, Michael, Etxaniz, John Kelly y Santi Salgado. También: Ojeda, Gómez, Vianney y Rayco Sánchez. REAL MURCIA: Dani Jiménez, Víctor Olmedo, Alberto González, Jorge Sánchez, Mounir, Yoldi, Palmberg, Chema Núñez, Diao, Rubira y Meca. También: Javi Moreno, Álvaro Giménez, Jorge Mier, Bustos, Óscar Gil y Torres. GOLES: 1-0. Min. 30: Michael, de penalti. 1-1. Min. 90: Álvaro Bustos. 1-2. Min. 113: Alejandro Meca. ÁRBITRO: Rodríguez Marín. ESTADIO: Silvestre Carrillo.

El castigo llegó en el minuto 38. Un saque de esquina del Mensajero terminó con una mano dentro del área y el árbitro señaló penalti. Michael engañó a Dani Jiménez con un lanzamiento centrado para colocar el 1-0. El gol terminó de atascar a un Murcia que llegó al descanso con mucha posesión, pero demasiado poco peligro.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto grana mostró otra cara. Sergi Guilló movió el banquillo con las entradas de Javi Moreno y Álvaro Giménez y el Murcia comenzó a acumular llegadas ante un Mensajero cada vez más replegado. Chema Núñez, Palmberg y el propio Javi Moreno protagonizaron los mejores acercamientos visitantes, aunque Álvaro Hormiga respondió cuando fue necesario.

El empuje murcianista fue perdiendo fuerza en el tramo final y el Mensajero parecía tener cada vez más cerca la clasificación. En el minuto 84, el Murcia llegó incluso a marcar, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Álvaro Bustos rescata a los granas en el 90

Cuando todo parecía decidido, el equipo de Guilló encontró el premio en el minuto 91. Una falta escorada desde la derecha terminó, tras una segunda jugada, con el balón de Bustos en el fondo de la red para establecer el empate. El Murcia incluso pudo completar la remontada en el 95, pero Hormiga evitó el segundo tanto con una gran intervención. El empate llevó finalmente el partido a la prórroga.

El tiempo extra arrancó sin un dominador claro, con acercamientos de ambos equipos por las bandas pero sin demasiado peligro. El Real Murcia trató de aprovechar el juego aéreo y la envergadura de Álvaro Giménez, aunque tampoco encontró premio en una primera mitad del tiempo extra en la que dispuso de algún disparo y un pase de la muerte que atrapó el portero local.

Meca define

Ya en los últimos quince minutos, los granas asumieron más protagonismo, acumulando centros y saques de esquina sin encontrar rematador. Cuando el partido parecía encaminarse hacia los penaltis, apareció Alejandro Meca. El canterano recibió en un lateral del área y soltó un potente disparo que sorprendió al guardameta del Mensajero para colocar el 1-2 en el minuto 113, a falta de apenas cinco minutos para el final.