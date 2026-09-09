El Real Murcia mantiene su victoria tras tumbar la RFEF la reclamación del Hércules

El Real Murcia mantiene su victoria en el Rico Pérez de la primera jornada (1-2). Y es que el Juez Disciplinario Único de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado íntegramente la reclamación presentada por el Hércules por una supuesta alineación indebida de Javi Moreno y ha acordado el archivo del expediente.

La denuncia del conjunto alicantino tenía su origen en una sanción de tres partidos impuesta al futbolista en mayo de 2025, cuando todavía pertenecía al Hércules. Tras abandonar el club, Javi Moreno fichó por el FC Pyunik de Armenia antes de regresar este verano a España para incorporarse al Real Murcia. El Hércules entendía que parte de aquella sanción seguía pendiente y reclamaba que el encuentro se diera por perdido al conjunto grana por 3-0. El atacante almeriense fue titular en Alicante, marcó el primer gol del Murcia en el minuto 50 y fue sustituido en el 72.

Consulta por parte del Real Murcia

La resolución federativa, sin embargo, respalda la actuación del club murcianista. El Certificado Internacional de Transferencia emitido por la Federación Armenia en julio indicaba que el jugador no tenía sanciones disciplinarias pendientes, algo que tampoco aparecía reflejado en el sistema FIFA TMS. Además, antes del inicio de la Liga, el propio Real Murcia consultó expresamente a la RFEF sobre la situación del futbolista y recibió la confirmación de que no tenía ningún castigo pendiente de cumplimiento.

Javi Moreno celebra el gol que anotó en el Rico Pérez en la primera jornada de liga. / Prensa Real Murcia

Por ello, el juez considera que el club actuó amparado por el principio de confianza legítima y sin dolo, culpa o negligencia. La resolución subraya incluso que el Real Murcia mostró «una diligencia superior a la exigible» antes de alinear al jugador. El fallo también señala que, si la sanción no llegó a cumplirse durante la temporada de Javi Moreno en Armenia, ya se encontraba prescrita el 29 de agosto de 2026.

Así, el Real Murcia sale completamente libre de carga del caso y conserva los tres puntos conseguidos en el Rico Pérez en su estreno liguero.