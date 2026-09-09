Baloncesto
Kaiser Gates, el quinto ‘fichaje’ del UCAM Murcia que vuelve de un largo túnel
El ala pívot estadounidense, que no juega un partido con el UCAM Murcia desde hace 466 días, reaparece hoy en el amistoso en Albacete, el primero de la pretemporada
Hace 466 días, el 30 de mayo de 2025, el UCAM Murcia despidió la temporada 2024-2025 con un triunfo en la pista del Gran Canaria. Ese día, en Las Palmas de Gran Canaria, Kaiser Evan Bray-Gates (Atlanta, 8 de noviembre de 1996) vistió por última vez la camiseta universitaria. Jugó 15:59 minutos y aportó 6 puntos con dos triples de cuatro intentos. Había llegado a Murcia en enero tras ser cortado por el Joventut por una lesión. Cuando se recuperó, ya no tenía sitio en el conjunto de Badalona. En Murcia disputó quince encuentros de ACB a las órdenes de Sito Alonso en los que promedió 25:35 minutos, 10,6 puntos y un 41,4% de efectividad en los lanzamientos de tres, y 4,2 rebotes, y otros seis en la Basketball Champions League con 28:30 minutos, 9,7 puntos y 6,3 rebotes. Hoy, más de un año después, el ala pívot estadounidense volverá a disputar un encuentro, aunque sea amistoso, con la incógnita de ver cómo le ha sentado tanto tiempo de baja.
El UCAM Murcia se ha reforzado este verano con cuatro jugadores, pero a Gates se le puede considerar el quinto porque el curso pasado no jugó ni un minuto incluso en pretemporada, ya que en la primera semana sufrió una rotura fibrilar. Y cuando estaba listo para incorporarse en la plantilla, durante un entrenamiento en Bulgaria un día antes del inicio de la previa de la Champions, se rompió: rotura del ligamento cruzado anterior y esguince leve del lateral interno. Pasó por el quirófano y dijo adiós a la temporada. Cuando Alejandro Gómez y Sito Alonso fueron a verle al hospital, le pusieron delante un contrato para renovar. El ala pívot no se lo pensó. Agradeció el gesto sin titubear y firmó por una campaña más. El club, por su parte, también asumía el riesgo de prolongar el contrato de un jugador que había sufrido dos lesiones en un mismo curso.
Por ese y otros muchos motivos, Gates tiene muchas ganas. Ya al final de la histórica pasada campaña estuvo trabajando en dinámica de equipo, y durante el verano no ha parado de entrenar para llegar a los entrenamientos en plenitud. Los servicios médicos y el preparador físico, Manu Marín, le han diseñado un plan especial para recuperar la mejor versión del estadounidense, un jugador capaz de abrir el campo desde el poste bajo, pero también de aportar mucha intensidad en defensa. Su reincorporación será progresiva, pero ya hoy, frente al Bueno Arenas Albacete de Primera FEB, en el primer amistoso de los cinco que va a disputar el UCAM Murcia en los próximos doce días, Gates será protagonista y estará en la pista.
Defender, correr, abrir el campo, tirar con gran efectividad desde la línea de triples y aprovechar los espacios que generan otros, además de crearlos para sus compañeros, es lo que aportó Gates en esa media temporada que vistió la camiseta universitaria, en la que también jugó algunos partidos en el tramo final mermado por unas molestias físicas. De hecho, la irrupción en la temporada 2024-2025 del ala pívot provocó que el equipo creciera y ganara en recursos tácticos, como espera el técnico que ocurra en la actual en un puesto donde Sito Alonso tiene hasta cuatro alternativas con la continuidad de Toni Nakic y Rubén López de la Torre, y el fichaje de Marcis Steinbergs, que también puede actuar de cinco y posee un buen tiro exterior.
Ahora la incógnita es cuánto tiempo necesitará Gates para volver a ser Gates tras más de un año sin competir. El primer reto del cuerpo técnico y el jugador es recuperar el ritmo de competición, pero sobre todo la confianza en esa rodilla de la que tuvo que ser intervenido. Después llegará el momento de volver a tener la explosividad que le permitía superar a los rivales, y esa defensa que tan bien encajó en la filosofía de juego del equipo.
Dylan Ennis no se vestirá hoy pero está previsto que juegue en Yecla
Otro jugador del UCAM Murcia que pasó por el quirófano la temporada pasada fue Dylan Ennis. El pasado mes de abril fue intervenido quirúrgicamente en Valencia de un hueso roto en la muñeca izquierda. Hoy, en el amistoso en Albacete, que dará comienzo a las siete de la tarde en el pabellón El Parque, el carismático escolta universitario no estará en la pista. Hace solo un día que comenzó a entrenar con contactos y por ello no estará vestido de corto esta tarde junto al resto de componentes del plantel, incluido Kaiser Gates Sin embargo, la esperada reaparición de Ennis no tardará en producirse. Será el viernes en Yecla (19:00 horas), en el amistoso que disputará el UCAM Murcia frente al Boca Juniors argentino, y también estará, salvo contratiempo, el próximo martes en el duelo ante el MoraBanc Andorra (19:30) que se disputará en San Javier.
Los universitarios tienen hoy el único compromiso de los cinco de pretemporada ante un rival de inferior categoría, que se estrenará este curso en Primera FEB. Teóricamente, es el rival más débil. El Albacete mantiene la base de la plantilla que logró el ascenso desde Segunda FEB y solo ha incorporado hasta el momento a tres jugadores, el base escolta esloveno Jan Zemljic, el pívot angoleño Macachi Braz, que procede del Leyma Coruña, y el ala pívot esloveno Alen Lalovcic. Además, continúa en el plantel el alero Nick Reid, máximo anotador de los albaceteños el pasado curso con 13,5 puntos por encuentro, y el pívot de 2,10 metros Bernat Vanaclocha.
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