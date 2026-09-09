Los hermanos Ortuño triunfan en casa en el segundo Motocross de Torreagüera

El II Motocross de Torreagüera, primera del Campeonato Regional, dejó bien claro que queda consolidado y que tendrá continuidad. La prueba estuvo organizada por un grupo de aficionados al motor encabezados por Carmelo Cánovas, que contó con la colaboración de la Junta Municipal y la concejalía de Deporte.s Los hermanos José y Nico Ortuño ‘El Marciano’, que también tienen parte de ‘culpa’ del éxito de la cita, subieron al podio en la categoría MX4, en la que venció Borja Múgica y Nico sufrió una espectacular caída. Alma Silvestre (MX50), Ginés Alacid (MX65), José Antonio López (MX85), Alexander Pérez (MXAF), Antonio Guillén (MX5), Álex Marín (MX1), Benigno García (MX2), Alejo Andreu (MX3) y Rubén Contreras (MX125), subieron a lo más alto del podio en las distintas categorías.