Motociclismo
Los hermanos Ortuño triunfan en casa en el segundo Motocross de Torreagüera
Un grupo de aficionados al motor liderado por Carmelo Cánovas logra sacar adelante la primera prueba del Campeonato Regional, que reúne a destacados pilotos
Gaspar Zamora
El II Motocross de Torreagüera, primera del Campeonato Regional, dejó bien claro que queda consolidado y que tendrá continuidad. La prueba estuvo organizada por un grupo de aficionados al motor encabezados por Carmelo Cánovas, que contó con la colaboración de la Junta Municipal y la concejalía de Deporte.s Los hermanos José y Nico Ortuño ‘El Marciano’, que también tienen parte de ‘culpa’ del éxito de la cita, subieron al podio en la categoría MX4, en la que venció Borja Múgica y Nico sufrió una espectacular caída. Alma Silvestre (MX50), Ginés Alacid (MX65), José Antonio López (MX85), Alexander Pérez (MXAF), Antonio Guillén (MX5), Álex Marín (MX1), Benigno García (MX2), Alejo Andreu (MX3) y Rubén Contreras (MX125), subieron a lo más alto del podio en las distintas categorías.
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