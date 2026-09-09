FC Cartagena: regreso a la zona cero del último desastre

Hay momentos en el fútbol que se quedan grabados en la memoria de todos los aficionados que lo presencian, ya sea por una acción estelar, un error calamitoso o un momento de máxima tensión. El deporte rey tiene esa capacidad de emocionar hasta el punto de marcar para siempre un instante en la retina de los aficionados. A pesar de la corta vida del Fútbol Club Cartagena -31 años-, su afición guarda en la memoria recuerdos de toda naturaleza: de los más alegres y de los más dramáticos. Este fin de semana le toca a la parroquia albinegra revivir uno de los malos. Seguramente el peor capítulo de los que ha escrito el conjunto cartagenerista en su biografía.

Manolo Breis, consolado por un aficionado. | FELIPE GARCÍA PAGÁN

El FC Cartagena viaja este sábado (21.00 horas) a la Comunidad de Madrid para enfrentarse, por tercera vez en su historia, al Rayo Majadahonda. Todos los aficionados recuerdan el marcador exacto de los dos encuentros anteriores: 2 a 1 en casa y 1 a 0 fuera. Son los resultados de la final por el ascenso a Segunda del curso 17-18. Pasarán los años y nadie olvidará lo que sucedió en ese partido de vuelta.

El cuadro albinegro pisará el Cerro del Espino ocho años después de aquel partido que volvió a negar la gloria al club portuario. Lo hará en la tercera jornada de liga buscando una victoria obligada ante un equipo recién ascendido. No obstante, la historia tendrá un lugar preferente cuando la pelota eche a rodar, dejando a la actualidad menos espacio del habitual. Y es que todos los que estuvieron y siguen estando recordarán lo que sucedió aquel 27 de mayo.

Un aficionado llora desconsolado. | FELIPE GARCÍA PAGÁN

Crónica de los hechos

La celebración, el júbilo y la alegría aguardaban contenidas durante 96 minutos el momento de estallar. El fútbol, sin embargo, tenía otros planes. Después de un partido controlado e incluso dominado en el que el Cartagena pudo marcar en varias ocasiones el gol que hubiera sentenciado la eliminatoria, un desgraciado saque de banda en el minuto 97 terminó por darle la vuelta a todo. 1 a 0 tras el 2 a 1 de la ida. Pese al empate en el global, el Rayo Majadahonda no había recibido gol en su estadio y el Cartagena sí. Una regla de desempate en eliminatorias a doble partido que ya ha ‘muerto’.

El que murió un poco ese día fue el aficionado albinegro -pronto se demostró que este club siempre se levanta- que rozó el ascenso con la yema de los dedos. Ya se celebraba cuando Zábaco trató de despejar un balón que llegaba manso a las manos de Pau Torres. Terminó ajustando el remate de Jorge García al palo largo de la maldita portería del Cerro del Espino.

Paco Belmonte, asimilando la derrota. | / FELIPE GARCÍA PAGÁN

Pau Torres; Hugo Rodríguez, Moisés García, Zábaco, Álvaro; Cordero, Mejías, Chavero; Aitor Ruibal, Rubén Cruz y Aketxe formaron ese día para el Cartagena. Basilio; Valentín, Jorge García, David Andújar -fichó después por el Cartagena-, Juan Cruz; Abou, Romero, Carlitos; Coto, Jorge de Frutos y Dani Martínez lo hicieron en las filas majariegas. No queda nadie de aquellas plantillas, lo normal en un fútbol que corre a gran velocidad. Lo curioso de esta historia está en las directivas.

Extraños conocidos

Las fotografías de hace ocho años reflejan el dolor de la afición, de los jugadores e incluso de los dirigentes. Al frente de aquel equipo estaba Paco Belmonte, quien bajó al césped a consolar uno a uno a varios aficionados desplazados con lágrimas en los ojos. Hoy, el expresidente albinegro es repudiado por su gestión del club. También lloró sobre el verde un Manolo Breis que entonces sólo tenía palabras de orgullo albinegro y ahora cumple un sueño como director deportivo del Real Murcia.

Sin duda, la imagen más curiosa es la de Felipe Moreno, que aquel día se sentó en el palco del Cerro del Espino para presenciar el Rayo Majadahonda - Cartagena aún como presidente del CD Leganés. Por aquel entonces, la influencia del empresario cordobés en el cuadro cartagenero no estaba clara. Nunca lo ha estado. No obstante, el vínculo entre Moreno y el FC Cartagena era muy estrecho: estuvo presente en la compraventa del club en 2015 y Duino Inversiones, empresa dueña del Cartagena entonces, estaba a nombre de su testaferro Fernando Luque Carreño.

Felipe Moreno, en el palco. | / FELIPE GARCÍA PAGÁN

Moreno siempre alegó ser «muy amigo» de Paco Belmonte para excusar cualquier vinculación con el club portuario. Algo de lo que se cuidó muy bien el cordobés debido a la prohibición de la RFEF de poseer dos clubes en la misma categoría. Casi coincidiendo con su entrada en la directiva del Real Murcia desapareció cualquier vinculación de Felipe Moreno con el Cartagena.

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Tal fue el asunto que incluso el club albinegro cambió de manos poco después para terminar en las de Alejandro Arribas, exjugador del Rayo Majadahonda que también fue máximo accionista del club madrileño desde 2019 hasta 2025, cuando se retiró del fútbol y accionó la compra del FC Cartagena. Este próximo sábado, muchas personas tendrán recuerdos de aquel partido en el Cerro del Espino. Jugadores, aficionados y directivos que estuvieron en la zona cero del último desastre albinegro.