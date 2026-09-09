La Copa Federación, una incómoda escala para un Real Murcia en vuelo

El Real Murcia de Sergi Guilló ha despegado con fuerza. Dos jornadas, dos victorias y el liderato del grupo II de Primera Federación han disparado la ilusión en un equipo que apenas comienza a recorrer el largo camino de la temporada. Pero antes de continuar con su vuelo liguero, el conjunto grana debe hacer una escala en La Palma. Una parada que, sobre el papel, puede parecer asequible, pero que contiene también un incómodo peaje.

Porque el Real Murcia arranca esta tarde, a las 20.00 horas, la fase nacional de la Copa Federación en busca de una plaza para la Copa del Rey. Para que esto ocurra, y después de imponerse en la fase autonómica el pasado agosto, ahora deberá superar tres rondas, la primera hoy frente al CD Mensajero. Un encuentro ante un rival de inferior categoría, al competir esta temporada en Tercera Federación, y enmarcado por el contexto que supone un desplazamiento de estas características.

Y es que este partido ha condicionado toda la semana de un Real Murcia que apenas ha podido saborear el liderato de su grupo ni la goleada ante el Teruel del pasado domingo en Nueva Condomina. Ayer, a primera hora de la mañana, puso rumbo a Madrid donde horas más tarde realizó en Getafe su sesión de entrenamiento con vistas al encuentro de esta tarde. Después, mañana jueves tocará hacer el recorrido a la inversa, otros casi 2.000 kilómetros de vuelta para preparar el partido de la tercera jornada del próximo domingo (20.30 horas) ante el filial del Atlético de Madrid. El viernes y el sábado está previsto que entrene en Pinatar Arena.

Para el encuentro ante el Mensajero el técnico Sergi Guilló ha optado por refrescar al equipo y tirar de rotaciones. En la lista de convocados se encuentran los porteros Dani Jiménez y Manu García junto a Jorge Mier, Alberto González, Chema Núñez, Bustos, Palmberg, Óscar Gil, Javi Moreno, Usseyn Diao, Álvaro Giménez, Mounir, Olmedo, Jorge Sánchez, Alonso Yoldi, Raúl Rubira, Carlos Torres y Meca.

Conovcatoria del Real Murcia para su partido de este miércoles en Copa Federación. / Prensa Real Murcia

Estos tres últimos, junto al portero Manu García, son jugadores vinculados al filial que tendrán la oportunidad de formar parte de la expedición del primer equipo para una competición que puede convertirse en un escaparate para los futbolistas de la cantera. En el caso de Alejandro Meca, el murciano ha sido un jugador muy importante durante la pretemporada y también en la fase autonómica de la Copa Federación.

Varias ausencias

La principal novedad es que la convocatoria presenta además varias ausencias significativas. El entrenador Sergi Guilló ha decidido no contar para este desplazamiento con jugadores que han tenido un papel destacado en las primeras jornadas ligueras, entre ellos Héctor Pérez, Joan Rojas, Cristo Romero, Joel Jorquera y David Flakus, con el objetivo de dosificar esfuerzos en un momento inicial de temporada con compromisos muy próximos y teniendo en cuenta, en otros casos, el desgaste que puede suponer disputar el partido sobre césped artificial. Por esta razón, Moyita tampoco viajará con el equipo y deberá esperar algo más para reaparecer tras su lesión en los isquiotibiales, como tampoco se encuentra entre los citados Juanto Ortuño.

Sergi Guilló, entrenador del Real Murcia, el pasado domingo ante el Teruel. / Juan Carlos Caval

Puede ser una buena oportunidad para ver en juego por primera vez a Usseyn Diao, quien llegó al Real Murcia en la recta final del mercado veraniego y todavía no ha debutado con el Real Murcia. El joven extremo, que la temporada pasada militó en el Juventud Torremolinos, puede ser una de las variantes ofensivas de Sergi Guilló y la Copa Federación se presenta como una excelente oportunidad para que vaya acumulando rodaje.

Un rival sin competir todavía en liga

El CD Mensajero recibirá tarde al Real Murcia sin haber disputado todavía ningún partido de liga, ya que comenzará su participación en el grupo canario de Tercera Federación este domingo, 13 de septiembre, frente al Tenerife C.

El equipo dirigido por Cristian Pérez ‘Borbo’ sí ha tenido competición oficial durante las últimas semanas a través de la fase autonómica de la Copa Federación. El conjunto de La Palma consiguió su clasificación para la fase nacional después de superar primero al CD Laguna, con el que empató 1-1 antes de imponerse por 4-2 en la tanda de penaltis, y posteriormente a la UD Telde en la final.

El Mensajero logró el título autonómico con una contundente victoria por 7-1 frente al Telde en el estadio Silvestre Carrillo. Adri Machín, uno de los refuerzos realizados este verano y procedente de la UD Lanzarote, fue uno de los protagonistas del encuentro al marcar dos de los goles del cuadro palmero.

Los jugadores del Real Murcia celebrando el gol de Javi Moreno en el Rico Pérez. / Pepe Valero

El conjunto canario afronta la nueva temporada después de haber terminado tercero en su grupo de Tercera Federación durante el pasado curso, en el que se mantuvo durante buena parte del campeonato en la pelea por las posiciones de ascenso. Esa clasificación le permitió disputar el play off, aunque su camino terminó en la eliminatoria frente al Tamaraceite tras perder por 2-0 en la ida y vencer por 1-0 en el encuentro de vuelta disputado en La Palma.

Entre las incorporaciones se encuentra Adri Machín, atacante procedente de la UD Lanzarote, que ya se ha estrenado como goleador en competición oficial y representa una de las novedades de un equipo que mantiene una buena parte del bloque de la última temporada.