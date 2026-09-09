Álvaro Carpe dará el salto a Moto2 en 2027 fuera de KTM

La Región de Murcia tendrá la próxima temporada dos pilotos en Moto2. Uno, Máximo Martínez Quiles, ya está confirmado por el Team Aspar; y el otro, Álvaro Carpe, actualmente segundo en la clasificación de Moto3, también dará el salto a la categoría intermedia, donde todo apunta a que firmará con el equipo Pramac Yamaha, aunque según las fuentes consultadas por esta Redacción, aún no hay nada cerrado y está valorando también otras ofertas. Continuar en KTM está ya descartado, puesto que el Team Ajo tiene decidido que sus dos pilotos para el próximo año sean el sevillano José Antonio Rueda y el holandés Collin Veijer.

En el equipo BLU Cru Pramac Yamaha, que tiene como director a Gino Borsoi y a Álex De Angelis en el puesto de team manager, sustituiría a Izan Guevara, quien sube a MotoGP también con la marca japonesa. Según avanzó DAZN, Carpe se enrolaría en una estructura que capta a jóvenes pilotos que tienen proyección para subir la máxima categoría, como ha ocurrido este año con Guevara, que es segundo en Moto2 tras otro español, Manu González. Su compañero en Yamaha sería el alicantino de Cox Alberto Fernández, quien continuará en la escudería.

Álvaro Carpe, celebrando con familiares y amigos su segundo puesto en Silverstone / Gold and Goose

Carpe (Murcia, 5 de junio de 2007) es actualmente el segundo clasificado en Moto3. Fue campeón del Mundo Junior en 2024 y también ganó la Red Bull Rookies Cup. Ese mismo año ya debutó en el Mundial con una plaza de invitado en la última carrera. En 2025, la campaña de su estreno, logró cinco podios, una pole y acabó cuarto en la clasificación general. Y en la actual, donde se ha mostrado como un piloto más regular, ha sido tercero en Austin y Hungría, y segundo en Gran Bretaña, Italia y Cataluña. Además, ha concluido en cuarta posición en cuatro ocasiones, la última de ellas en Motorland Aragón.

En la clasificación del Mundial es segundo con 159 puntos, a 97 de Quiles, y con una renta de cinco sobre David Almansa, con quien se está jugando actualmente el subcampeonato. Cuando aún restan nueve carreras para finalizar la temporada, ya ha igualado los podios del pasado año y se encuentra en disposición de ser subcampeón, demostrando una constante progresión. Por ello, ha llamado la atención de diversas escuderías de Moto2, a la que dará el salto después del aprendizaje acumulado en Moto3. Su incorporación al Pramac Yamaha puede quedar cerrada este fin de semana durante el transcurso del Gran Premio de San Marino, al que Máximo Quiles llega como líder destacado con Carpe en la segunda posición.

Carlos Cano, sentado en la Plaza del Cardenal Belluga a los pies de la Catedral / Israel Sánchez

Carlos Cano, ¿en Moto3?

Asimismo, en 2027 podría haber hasta cinco murcianos en el Mundial puesto que el joven Carlos Cano tiene muchas posibilidades de lograr una plaza en el Team Aspar, que aún tiene una plaza libre en la estructura de Moto3. Cano es el actual líder del JuniorGP después de ganar las dos carreras que se disputaron el pasado fin de semana en Cheste. El piloto representado por Emilio Alzamora, pese a que no tendrá la edad mínima el próximo año -cumple 17 en diciembre-, sí que podría promocionar al Mundial, aunque para ello tiene que acabar entre los tres primeros del campeonato. En la actualidad, pese a ser debutante en la categoría, ocupa la primera posición de la clasificación general con 35 puntos sobre el segundo clasificado y 43 con respecto al tercero y el cuarto cuando restan por disputar cuatro carreras. Cano, además, competirá este fin de semana en Misano en la Red Bull Rookies Cup, donde marcha en la décima posición de la general y logró un triunfo en Assen.