La cuadragésima edición de la Escalada Murcia-Cresta del Gallo rinde homenaje a los vecinos de Los Garres

Murcia acoge este domingo la cuadragésima edición de la Escalada Murcia-Cresta del Gallo, una de las pruebas ciclistas más emblemáticas del calendario regional, que contará con la participación de 500 corredores repartidos en las diferentes categorías de la competición. En esta ocasión, la organización, que corre a cargo de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, quiere homenajear a todos esos vecinos de Los Garres que se vieron afectados el pasado mes de junio por un incendio .

"Esta edición tiene un significado especial porque queremos que esta prueba sea también un homenaje y un reconocimiento. Hace unos meses vivimos un incendio que nos recordó algo que a veces olvidamos: la enorme fragilidad de nuestros montes y la importancia de quienes están ahí cuando más los necesitamos. Vimos a vecinos de Los Garres intentando proteger sus viviendas, calles llenas de vehículos de emergencia, bomberos y brigadas forestales trabajando sobre el terreno, la UME interviniendo en la extinción, ademñás de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, voluntarios y tantos profesionales poniendo todo su esfuerzo para proteger a las personas y a nuestro patrimonio natural. Desde la Federación queremos aprovechar este acto para decirles algo muy sencillo, gracias", ha dicho en la presentación oficial el presidente de la FCRM, Miguel Fernández, quien ha estado acompañado por el concejal de Deportes del ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, junto el de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, y la presidenta de la Junta Municipal de Algezares, Nuria Vives.

Cartel anunciador de la 40 Escalada a la Cresta del Gallo / FCRM

"La Escalada a la Cresta del Gallo es mucho más que una prueba deportiva; es una tradición que forma parte de la identidad deportiva de Murcia y que cada año reúne a deportistas de diferentes edades y niveles en un entorno privilegiado", ha subrayado el edil de Deportes.

Salida en Algezares

La competición comenzará a las 9:00 con salida desde la calle Rosaleda de Algezares, junto a la Alcaldía, y entre las diferentes categorías en las que se podrá competir se encuentra sub-23, Master 60, Master 50, Master 40, Master 30, Júnior, Féminas, Élite, Cicloturistas y Cadetes. En cuanto a los horarios, la competición comenzará a las 9:00 horas, con salidas escalonadas de todas las categorías. Las inscripciones ya están disponibles a través de la web de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. La fecha límite de inscripción es el viernes, 11 de septiembre, a las 12:00 horas. Asimismo, durante la prueba, Policía Local desplegará un dispositivo especial de seguridad que velará por la seguridad de todos los asistentes, así como por la de los corredores.

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La prueba reunirá a cientos de deportistas y aficionados en una jornada que combinará competición, superación y promoción de los valores asociados al ciclismo.