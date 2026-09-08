El Real Murcia tira de rotaciones para la Copa Federación

El Real Murcia afronta este miércoles en La Palma su estreno en la fase nacional de la Copa Federación (20.00 horas, en horario peninsular) con una convocatoria de 18 futbolistas en la que el entrenador Sergi Guilló ha introducido varias novedades respecto a los jugadores que vienen teniendo mayor protagonismo en el inicio de la competición liguera. Un arranque de curso en el que el conjunto grana es el actual líder del grupo II de Primera Federación tras imponerse al Hércules y al Teruel en las dos primeras jornadas.

El Real Murcia se medirá al Mensajero en el estadio Silvestre Carrillo, un equipo que milita en Tercera Federación, y en una eliminatoria a partido único en su camino para lograr un billete para disputar la Copa del Rey. Para que esto suceda, el equipo murcianista deberá superar al equipo canario y después avanzar otras dos rondas más. Es decir, alcanzar las semifinales de la fase nacional de la Copa Federación. Por lo que este encuentro, teniendo en cuenta que el domingo visita al filial del Atlético de Madrid, supondrá una nueva oportunidad para los futbolistas menos habituales y para varios jóvenes del Real Murcia Imperial.

La lista facilitada por el club está integrada por los porteros Dani Jiménez y Manu García junto a Jorge Mier, Alberto G., Chema Núñez, Bustos, Palmberg, Óscar Gil, Javi Moreno, Usseyn Diao, Álvaro Giménez, Mounir, Olmedo, Jorge Sánchez, Alonso Yoldi, Raúl Rubira, Carlos Torres y Meca.

Conovcatoria del Real Murcia para su partido de este miércoles en Copa Federación. / Prensa Real Murcia

Estos tres últimos, junto al portero Manu García, son jugadores vinculados al filial que tendrán la oportunidad de formar parte de la expedición del primer equipo para una competición que puede convertirse en un escaparate para los futbolistas de la cantera. En el caso de Alejandro Meca, el murciano ha sido un jugador muy importante durante la pretemporada y también en la fase autonómica de la Copa Federación.

Varias ausencias

La principal novedad es que la convocatoria presenta además varias ausencias significativas. El entrenador Sergi Guilló ha decidido no contar para este desplazamiento con jugadores que han tenido un papel destacado en las primeras jornadas ligueras, entre ellos Héctor Pérez, Joan Rojas, Cristo Romero, Joel Jorquera y David Flakus, con el objetivo de dosificar esfuerzos en un momento inicial de temporada con compromisos muy próximos y teniendo en cuenta, en otros casos, el desgaste que puede suponer disputar el partido sobre césped artificial. Por esta razón, Moyita tampoco viajará con el equipo y deberá esperar algo más para reaparecer tras su lesión en los isquiotibiales.

Joel Jorquera celebra uno de sus goles ante el Teruel. / Prensa Real Murcia

El Murcia llega a la cita copera como líder del grupo II de Primera Federación, después de sumar dos victorias en las dos primeras jornadas. El próximo compromiso liguero será el domingo frente al Atlético Madrileño, circunstancia que también ha condicionado la planificación de la plantilla para el desplazamiento a las islas, ya que este mismo martes han entrenado en Getafe en su viaje hacia La Palma. Enfrente estará un CD Mensajero de Tercera Federación que todavía no ha comenzado su campeonato regular y que accedió a esta fase después de superar a la UD Telde en la competición territorial.