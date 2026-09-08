El Real Murcia, derribando barreras desde el principio

El Real Murcia ha empezado la liga 26-27 derribando barreras, barreras que venían levantándose desde hace demasiados años. En estas dos jornadas iniciales, los de Guilló no solo se han colocado líderes después de sumar un ‘seis de seis’, algo que no se lograba desde hace 24 años; es que además han ganado en un campo que se venía resistiendo desde hace muchas temporadas y han goleado en una Nueva Condomina donde son más habituales las decepciones que las alegrías.

Pero vayamos por partes. Comenzó el Real Murcia la temporada con un triunfo en el Rico Pérez. Entraban con buen pie los de Sergi Guilló en la temporada y lo hacían ganando en un campo en el que se venía hincando la rodilla desde la temporada 2013-2014, cuando se impusieron por 2-3 con goles de Saúl Berjón, Héctor Font en propia puerta y Kike García. De hecho, los cuatro enfrentamientos anteriores habían acabado con claras victorias para el Hércules, como el 2-0 del pasado curso, un marcador que se repitió en la 24-25, o el 3-0 en Segunda RFEF.

Ganar en el Rico Pérez ya suponía un espaldarazo para Sergi Guilló y su plantilla. Pero es que en la segunda jornada liguera los murcianistas han seguido derribando barreras. Desde la temporada 2002-2003 no comenzaba el Real Murcia la competición con un ‘seis de seis’, y con el triunfo frente al Teruel este domingo se acabó con la maldición. 24 años después los aficionados murcianistas no habían podido disfrutar de un pistoletazo de salida tan esperanzador. Reforzado además por la gran victoria en Nueva Condomina, un estadio donde las victorias apenas se dejan ver.

Hacerse fuerte en casa

Sabe Sergi Guilló que hacerse fuerte en casa es fundamental para poder estar en la parte alta de la clasificación. Había insistido mucho el técnico a sus jugadores durante la semana en la importancia de empezar fuertes en su estadio. Y ese querer agradar a los aficionados se notó desde el principio. De hecho, el Real Murcia firmaba un debut perfecto ante más de 15.000 personas.

El temblor de piernas de otros cursos no apareció. A los 16 minutos ya ganaba el Real Murcia, sin embargo, más importante que la victoria es el ver inconformismo de los jugadores murcianistas, que siempre quisieron más, que hasta el último instante buscaron aumentar el marcador. Como se vio cuando Joel Jorquera cerraba el festival en el minuto 87. Y la goleada (4-0) deja otros datos significativos que merecen ser destacados.

Para encontrar el último 4-0 en Nueva Condomina hay que remontarse al 2 de abril de 2023. Es decir que los aficionados del Real Murcia han tenido que esperar 1.253 días para vivir una victoria de lo más plácida.

El más goleador en el inicio

Además, esos cuatro tantos anotados frente al Teruel se suman a los dos que ya se lograron en el Rico Pérez, convirtiendo a los murcianistas en el equipo más goleador de este inicio en el Grupo II de Primera RFEF. Con cinco aparece el Real Jaén y con 4, un Villarreal B que es segundo y que es el otro equipo que ha logrado el pleno.

Y ver a un Real Murcia al que se le caen los goles de los bolsillos tampoco es habitual. Y menos en los comienzos de temporada. En su historial en esta tercera categoría no había logrado pasar de tres después de dos jornadas disputadas, pero es que para encontrar el último curso en el que el equipo grana comenzó marcando seis goles hay que remontarse a la campaña 2013-2014, hace 13 años concretamente.

En lo que se refiere a goles encajados, los de Guilló también dan un paso al frente, mejorando lo hecho en las tres temporadas anteriores en Primera RFEF. Dos recibió el conjunto entrenado por Etxeberria, otros dos le metieron a los de Fran Fernández, mientras que en el año de Munúa, los murcianistas empezaron la liga encajando hasta cuatro goles.

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Está obligado ahora el Real Murcia de Guilló a dar continuidad esos buenos números para dar más razones a un murcianismo que quiere ilusionarse por fin con un equipo que en las últimas temporadas solo le ha dado decepciones. Y la próxima cita liguera será el domingo ante el Atlético Madrileño.