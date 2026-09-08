El limbo de Carrascal y Korça en el FC Cartagena

Nada es perfecto en esta vida y tampoco lo es la confección de plantilla del Fútbol Club Cartagena. Le falta al cuadro albinegro un ‘killer’ del área que no tiene en Marcelo ni Marcos Moreno y le sobran extremos en la banda izquierda con tres hombres para una sola posición. Al margen de estos detalles, solucionables a través de la gestión del entrenador, tiene la planificación albinegra otra descompensación aún más grave. Tiene más jugadores que los que puede inscribir en liga y eso ha provocado una especie de limbo en el que se encuentran atrapados Marco Carrascal y Amet Korça. Los dos centrales tienen contrato con el Cartagena, pero no tienen ficha.

Un año en blanco

El caso de Marco Carrascal es toda una desgracia. El cántabro salió de la estructura del Racing de Santander por primera vez en su vida para recalar en el Cartagena en forma de traspaso el verano pasado. El futbolista, aún ‘verde’ para el fútbol profesional, buscaba experiencia en Primera RFEF antes de dar el salto, pero no le han podido salir peor las cosas. Se partió la tibia y el peroné en uno de sus primeros entrenamientos como albinegro y un año más tarde aún no ha debutado. No se espera que lo haga pronto.

El de Soto de la Marina nunca se recuperó bien. De hecho, lo que en un principio apuntaba a durar unos seis meses, se fue alargando hasta terminar la temporada sin minutos. Íñigo Vélez lo incluyó en las últimas convocatorias del curso, pero no jugó. No estaba en condiciones de hacerlo. Se demostró cuando regresó tras las vacaciones sin poder entrenar con el grupo.

Como ya contó esta redacción, el cántabro tendrá que volver a operarse como ya lo hizo hace justo un año. El club aún no ha anunciado la fecha de la intervención, pero el jugador no puede entrenar mientras espera para solucionar las molestias que arrastra de aquella lesión.

‘Fichaje’ sin ficha

Por otro lado está Amet Korça. Uno de los ‘fichajes’ más extraños de este último verano. El estadounidense apareció en los entrenamientos del conjunto albinegro para sorpresa de los futbolistas, que por culpa del idioma tampoco podían conversar demasiado con el central. No fue anunciado con el cuadro portuario hasta que una imagen del jugador se filtró en redes sociales por error.

Sin hueco en el equipo por la limitación de las fichas senior impuesta por la RFEF, el destino de Korça parecía lejos del Cartagonova. Todo apuntaba a una cesión. Pero el futbolista no ha encontrado salida y ha tenido que quedarse con el club cartagenero sin poder competir. No obstante, su condición de jugador libre a efectos federativos le permite fichar por otro club fuera de las fechas del mercado.

Korça entrena con el grupo como un futbolista más, pero no juega cuando llega el fin de semana. No han trascendido los planes del club con el defensa, aunque nunca estuvo en la libreta de Íñigo Vélez. De hecho, de haberse liberado un hueco por la salida de Benito Ramírez -que finalmente no se dio- se habría destinado a la llegada de un punta y no a la inscripción del central.

En esta misma situación se encontró el extremo Nenad Krivocapic. El montenegrino llegó en verano, pero no pudo ser inscrito por la deuda del Cartagena con la Administración que no le permite realizar trámites legales en Extranjería. No obstante, el atacante salió libre tras rescindir contrato antes de que diera comienzo la temporada.

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En el mercado de invierno, si el club lo tiene a bien y la plantilla se ve modificada a nivel de fichas, Amet Korça o Marco Carrascal podrían ser inscritos de cara a la segunda vuelta. Por ahora, deben pasar unos meses sin competir en un limbo difícil de gestionar.