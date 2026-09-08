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El FC Cartagena-Águilas ya tiene fecha y el Real Murcia jugará el domingo a mediodía

La competición fija los horarios de la sexta jornada de Primera Federación, con el duelo regional del Cartagonova como uno de los encuentros destacados en el primer fin de semana de octubre

Un momento del partido entre el FC Cartagena y el Nástic de la pasada jornada.

Un momento del partido entre el FC Cartagena y el Nástic de la pasada jornada. / Iván Urquizar

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José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

La sexta jornada del grupo II de Primera Federación ya tiene confirmados sus horarios. Un fin de semana que cuenta con especial atractivo para los equipos de la Región, ya que tendrá lugar el enfrentamiento entre el FC Cartagena y Águilas FC, mientras que el Real Murcia, actual líder de la clasificación después de las dos primeras jornadas, recibirá al Nástic de Tarragona en Nueva Condomina.

El duelo regional entre el Cartagena y el Águilas se disputará el sábado 3 de octubre, a partir de las 18.45 horas, en el estadio Cartagonova. Un partido que medirá a dos de los tres representantes murcianos del grupo y que contará además con retransmisión televisiva a través de FanPlay TV y La 7TV. Se trata del primer duelo regional después de que el derbi entre FC Cartagena y Real Murcia, fijado para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, se disputará finalmente el miércoles 7 de octubre.

Las mejores imágenes del partido entre el FC Cartagena y el Nástic

Un momento del encuentro entre el FC Cartagena y el Nástic de la pasada jornada. / Iván Urquizar

Un día después será el turno del Real Murcia. El conjunto grana jugará el domingo 4 de octubre a las 12.00 horas frente al Gimnàstic de Tarragona en Nueva Condomina. El encuentro podrá seguirse por el Canal Lineal, por lo que se retransmitirá por las plataformas como Movistar +.

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Horarios para la Jornada 6 del grupo II de Primera Federación.

Horarios para la Jornada 6 del grupo II de Primera Federación. / L.O.

Los murcianistas afrontarán así en horario matinal, uno de los preferidos por los aficionados, uno de los enfrentamientos de mayor tradición de la categoría ante un Nàstic llamado también a ocupar posiciones importantes después de que ambos equipos se vieran las caras en el play off de ascenso de hace dos temporadas. El Real Murcia ha comenzado el campeonato de la mejor manera posible y, después de las dos primeras jornadas, ocupa el liderato del grupo II, una posición que tratará de consolidar durante las próximas semanas antes de recibir al conjunto tarraconense.

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