ElPozo Murcia: cinco técnicos, medio centenar de jugadores y 3.410 días de espera

Desde que en 2017, en la Copa del Rey de Sevilla, ElPozo Murcia levantó el título hasta la Supercopa de España conquistada por el equipo en la final ante el Barça el pasado domingo, han pasado nueve años y cuatro meses de espera. Ha necesitado el club de la familia Fuertes 3.410 días para volver a tocar el cielo, rompiendo una leyenda negra durante todo ese período con diez finales perdidas, siete contra el mismo rival al que superó en el Palau.

Cinco entrenadores y más de medio centenar de jugadores han pasado por el club a lo largo de casi una década. En la última temporada de Duda perdió ante el Inter la Supercopa. Después llegó la era Diego Giustozzi, con quien los murcianos alcanzaron seis finales, perdiendo todas ellas: dos Copas de España (2019 y 2022), una liga (2019), una Supercopa (2019), una Copa del Rey (2021) y una Champions (2020), quizás las más dolorosa. Después, con Javi Rodríguez no se metió en la lucha por ningún título, pero sí con su sustituto, Diego Martínez, con quien acarició la Copa de España de 2024, perdida en los penaltis, y la liga del mismo año frente al Jimbee Cartagena. El curso pasado, ya con Josan González, un técnico que hizo campeón el filial en Segunda División en los años dorados de la cantera de ElPozo, cayó en la final de la liga ante el Barça.

Las mejores imágenes del triunfo de ElPozo Murcia en la Supercopa de España / Eduardo Candel Reviejo/RFEF

Una carga muy pesada.

La mochila era muy pesada. Iba cargada con demasiadas piedras, tantas que a lo largo de estos años el público, mal acostumbrado durante esa época dorada donde entre 2005 y 2010 llegaron cuatro títulos de liga, había desertado del Palacio de los Deportes. Jugadores que brillaban en otros sitios llegaban a Murcia y pasaban con más pena que gloria. Necesitaba una reconstrucción, futbolistas con hambre y, por supuesto, calidad, y desde la llegada de Josan González al banquillo, algo ha cambiado. Para empezar el curso 2026-2027 «hemos roto un techo de cristal muy pesado. Era la decimosexta final contra el Barça y se habían perdido quince, que se dice pronto», dijo el de Puente Genil en Onda Regional nada más alzar el título.

Josan González muestra la medalla. | / EDUARDO CANDEL REVIEJO/RFEF

Marcel, MVP.

Durante esta travesía, solo dos jugadores han sobrevivido. En la plantilla solo hay un superviviente del último título en 2017, Bebe, aunque precisamente salió ese curso del club para volver en 2025. Pero en ese período donde los nubarrones en lugar del sol característico de esta tierra ha predominado, sí que hay dos brasileños, Marcel y Gadeia, que han vivido esos sinsabores con intensidad. Marcel fue el más determinante en la Supercopa, que fue elegido MVP tanto de la semifinal como de la final, anotando tres goles ante el Palma y dos frente al Barça. El ala, que tiene contrato hasta 2027, llegó en la temporada 2019-2020. En el Palau, con el trofeo en las manos y la voz resquebrajada por la emoción, junto a su familia, recordó esos momentos: «Al final hemos sufrido muchas derrotas, muchas veces me fui a casa llorando, sin fuerzas para seguir, pero mi familia me levantó. El título era algo que yo buscaba desde que llegué aquí hace muchos años. He tenido temporadas espectaculares, como cuando fui MVP y máximo goleador, y otras complicadas por las lesiones. La pasada fue muy bonita y tenía algo dentro de mí que sabía que íbamos a ganar. Poder empezar la temporada con dos partidos tan duros, siendo elegido el mejor jugador, pero sobre todo levantar esa copa, para mí es muy especial», dijo en Onda Regional, donde también advirtió que «por fin hemos conseguido levantar la copa, pero no paramos aquí».

Las mejores imágenes del triunfo de ElPozo Murcia en la Supercopa de España / Eduardo Candel Reviejo/RFEF

Ricardinho y Antonio Navarro

ElPozo llegó a la Supercopa con dos bajas muy sensibles, el meta Edu Sousa y Ligeiro. Pero ambas quedaron en un segundo plano por las actuaciones de Antonio Navarro, un mazarronero que en 2021 salió de la cantera para hacerse con un nombre en el Manzanares, y Ricardinho, un ala brasileño que brilló en el Magnus Futsal de su país y en el Kairat Almaty antes de llegar a Murcia en 2024. Las intervenciones del meta murciano fueron determinantes, como también las cuatro asistencias de gol que dio el de Natal, quien tuvo una primera campaña gris en Murcia, aunque mejoró su rendimiento en la segunda. Ahora, ya en la tercera, el club espera que sea un factor determinante.

Antonio Navarro, celebrando el título / Eduardo Candel Reviejo/RFEF

Un canterano y los nuevos

Andrés Meseguer Costa es de Nonduermas. Se ha criado en la cantera de ElPozo, esa que desde la llegada de Josan González ha experimentado un nuevo impulso, recuperando una plaza en Segunda División que durante cinco campañas no tuvo. De ese filial salieron en su día jugadores que nutrieron el primer equipo, como el propio Bebe. Pero se echaba en falta en los últimos tiempos el desembarco en la máxima categoría de jóvenes valores. El último es Andrés Meseguer, que tiene solo 18 años de edad y que hizo un gol en semifinales ante el Palma donde dejó sentada a la defensa rival cuando su equipo iba por debajo en el marcador.

Las mejores imágenes de la victoria de ElPozo ante el Palma en las semifinales de la Supercopa de España / Eduardo Candel Reviejo/RFEF

Algo que ha echado en falta ElPozo en esa sequía de títulos ha sido que los fichajes aportaran desde el primer momento. Demasiado período de adaptación han necesitado varios. Y este verano, con incorporaciones de un perfil diferente, con menos bagaje detrás, ya lo ha conseguido en la Supercopa. El eslovaco Drahovsky, el más veterano, aportó calidad y un gol en semifinales, el 3-3, como también lo hicieron dos jóvenes que vienen de militar en equipos humildes como Pachu, ex de Osasuna, y Gonzalo Santa Cruz, del O Parrulo. El primero de ellos abrió la cuenta goleadora en la final con un espectacular tanto, mientras que Santa Cruz hizo el 0-2. Aún les queda por mejorar, pero ya han dado un primer paso muy importante.